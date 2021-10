Roban información de Corporación para el Desarrollo Regional en Cali

La Corporación para el Desarrollo Regional denunció que en la madrugada de este 10 de Octubre, desconocidos violentaron su oficina y hurtaron computadores con información sensible, dineros en efectivo y destruyeron parte del archivo sobre acompañamiento a víctimas, sin que hasta el momento se pueda establecer si hay información que haya sido sustraída.

La Corporación hace parte de la Coordinación Colombia Europa – Estados Unidos que agrupa más de 200 organizaciones de DDHH a nivel nacional y ha sido reconocida en el occidente del país como una de las organizaciones que ha acompañado a víctimas de violaciones de DDHH por parte de agentes estatales y grupos paramilitares.

Según la denuncia, en los computadores hurtados se encontraba información sensible sobre su labor y sobre procesos jurídicos en el acompañamiento a las víctimas de esa región del país. Así como acompaña a víctimas de desapariciones forzadas en la búsqueda de sus familiares y de justicia para esos casos.

«La Corporación durante más de 17 años ha trabajado por la exigibilidad de los derechos humanos, la construcción de paz, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y a las garantías de no repetición. Acompañamos a familiares de personas desaparecidas en sus derechos a la búsqueda, la verdad y la justicia.» CDR

No es la primera vez que esta Corporación de DDHH sufre un hurto de información

En el comunicado, la Corporación para el Desarrollo Regional, resalta que lastimosamente no es la primera vez que sufren un hurto de información en su oficina, dado que en el 2007, año clave para la búsqueda de los desaparecidos, ya se había presentado una situación similar en la que les fue sustraído un disco duro con más información sensible y hasta el momento no tienen resultados por parte de las autoridades que puedan dar pistas sobre dicho ataque que se encuentra totalmente impune.

Por estas razones exigieron que la fiscalía no oriente sus investigaciones solamente hacia la hipótesis de que habría sido delincuencia común, pues la información que manejan en sensible y por ello se debe considerar la posibilidad de un ataque para evitar el avance las denuncias. Así mismo exigieron al Estado que brinde las garantías necesarias para el desarrollo de la defensa de los DDHH.

