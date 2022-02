Con acción de tutela en contra del CNE y la Registraduría se buscaría evitar fraude electoral

Interponen acción de tutela en contra del CNE y la Registraduría. Fotografía ilustrativa Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este lunes 14 de febrero, el Juzgado 18 Penal del Circuito con Función de Conocimiento en Bogotá, admitió la acción de tutela interpuesta por el defensor de DD.HH. y candidato a la Cámara de Representantes de la capital colombiana, Alirio Uribe Muñoz. De acuerdo al abogado, este mecanismo se utiliza para evitar un posible fraude electoral en las comicios que iniciaran en menos de un mes.

La tutela, que se presenta en contra del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se da tras «conocer que el registrador delegado para Asuntos Electorales, el pasado 13 de enero, dirigió un derecho de petición ante el Consejo Nacional Electoral – CNE solicitando suspender la medida que dispone espacios para colocar la firma y huella de los votantes en el formulario E11, tal y como lo ordena el artículo 5 de la Resolución 1706 del 08 de mayo de 2019 del CNE«.

«Ha sido admitida una acción de tutela que hemos presentado contra el CNE y la Registraduría, porque han suspendido la posibilidad de que los electores el próximo 13 de marzo, al momento de estar en la mesa de votación en el formulario E11, se les obligue a poner la firma y poner la huella, esto hace que no haya forma de identificar a quién esta votando. La tutela lo que busca es que precisamente haya transparencia en la elecciones, que no hay fraude electoral (…) Unos de los riesgos más altos de fraude en Colombia es la suplantación electoral, es que voten los muertos, que voten las personas que están en el exterior o que pongan a votar los que nunca votan, que son el 50% de la población«. Abogado defensor de DD.HH. y candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá, Alirio Uribe Muñoz.

Según la Registraduría, el argumento base de dicha solicitud es la emergencia por COVID 19, «la razón emitida por el Registrador delegado, carece de cualquier tipo de sustento y afecta las garantías del ejercicio legítimo de las personas colombianas al derecho a elegir y ser elegidas (…) la solicitud realizada por el Registrador delegado para asuntos electorales, viola varios derechos fundamentales, entre ellos, el derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, elegir y ser elegidas, tomar parte en elecciones, igualdad ante la ley, libre desarrollo de la personalidad, libertad de expresión y pensamiento y atenta contra el marco jurídico electoral colombiano», aseveró el candidato a la Cámara.

Registraduría estaría consultando con el Ministerio de Salud la posibilidad de implementar el huellero

El defensor Alirio Uribe también manifestó que después de interpuesta su acción de tutela y los cuestionamientos que presenta el registrador Nacional, se estaría consultando con el Ministerio de Salud la viabilidad de implementar el huellero por el cual se anexaría la evidencia de cada votante.

«Todo indica que el registrador Nacional, a raíz de la presentación de la tutela y preocupado por todos los escándalos que hay frente a la falta de garantías y transparencia electoral, ha decidido consultar con el Ministerio de Salud, para que se autorice a que se ponga el huellero, que se firme (…) Esperamos que esto sea cierto, hasta no ver no creer e insistimos en que no confiamos en la transparencia electoral de la Registraduría», comentó Alirio Uribe

Candidato a la Cámara de Representantes de Bogotá, Alirio Uribe.

Por ahora el defensor también manifestó que espera que el fallo de tutela sea favorable y evite que le «hagan conejo» a los y las colombianas que ejercen su derecho y deber del voto.Según la información inicial, el mecanismo de huella y firma si sería implementado este 13 de marzo en medio de las votaciones del Congreso de la República y en las consultas presidenciales.

