Bloque Occidental Alfonso Cano de las disidencia de Farc se suma a Cese Multilateral propuesto por gobierno Petro

El Bloque Occidental de las disidencias de las FARC-EP se acogerá al cese al fuego multilateral, con el fin de poder hacer parte de los diálogos con el actual gobierno para dar cumplimiento a la «paz total» planteada por el presidente Gustavo Petro.

«Valoramos inmensamente el trabajo de quienes desde otra orilla distinta a la nuestra luchan y exigen todos los dias para que pare la guerra. Al igual que los distintos anuncios del actual gobierno de alcanzar una paz total; es por eso que nos acogemos al llamado del gobierno a un cese al fuego multilateral.» Bloque Occidental Alfonso Cano, disidencias de las Farc

El anuncio lo hicieron a traves de un video donde mencionaron que el gobierno anterior incumplió lo pactado en el Acuerdo de Paz, con el asesinato de excombatientes y la falta de garantías de seguridad. Dentro de pronunciamiento, el Bloque Occidental Alfonso Cano, afirmaron que hicieron presencia en el proceso de paz llevado a cabo con el ex presidente Juan Manuel Santos, pero con la llegada del mandatario Iván Duque, el cumplimiento de los acuerdos no se dio de manera exitosa, y afirman que no tenían ninguna clase de respaldo por parte del Gobierno; por ello, varios integrantes de la antigua guerrilla tomaron la decisión de regresar a las armas.

como organización guerrillera estuvimos en un proceso de paz firmado con el expresidente Santos, el 26 de septiembre de 2016, proceso que iba por buen camino hasta la llegada de Duque como presidente de la República, donde incumplió con lo pactado y se desató una ola de asesinatos a excombatientes de las FARC-EP, cosa que nos obligó a retomar las armas nuevamente en defensa de nuestras vidas. Anucio Bloque Occidental, disidencias de las Farc

En el clip de cerca de 2 minutos y con fecha del 6 de octubre, se escucha decir al portavoz del grupo disidente que no cierran las puertas al dialogo, al igual que no desean que la guerra sea un eterno cliclo por el cual la sociedad actual y futuras generaciones tengan que seguir viviendo. Ademas, aseveraron que la paz se edifica sobre la solución a las diversas necesidades y brechas sociales que existen en Colombia. Se espera que con este comunicado disminuyan los enfrentamientos armados en los departamentos de Nariño y Cauca donde hacen fuerte presencia.

El comisionado de paz, Danilo Rueda, ha asegurado que más de 10 estructuras ilegales se han acogido a la iniciativa. Entre ellos se encuentra el Ejercito de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor de las Disidencias de las Farc, anuncio realizado por alias Iván Mordisco; la segunda marquetalia comandada por Iván Marquez y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

cada grupo con su propia identidad, naturaleza y motivación, está expresando su disposición a hacer parte de la paz total Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda

Otras noticias:

Gobierno y Fedegan acordaron negociación de 3 millones de hectáreas de tierras para Reforma Agraria