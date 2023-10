Mesa de diálogos con ELN, por primera vez, realiza sesión plenaria en Colombia

The estimated reading time is 4 minutes

Este martes 10 de octubre las delegaciones se reunieron en la oficina de la Misión de Verificación de la ONU en Bogotá, y en una corta rueda de prensa, los jefes de ambas delegaciones también hablaron del cese al fuego y aseguraron que esta reunión sirve para ambientar la posibilidad de que todos los trabajos de la mesa se hagan en Colombia, pero también como preparación para el quinto ciclo de negociación que se realizará a mediados de noviembre en México, y que podría ser el último en hacerse en los países garantes.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. Los jefes de la delegación de Gobierno y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron este martes que la mesa de diálogos realizará por primera vez una sesión plenaria en Colombia.

La reunión empezó, apenas terminó la rueda de prensa, en el octavo piso la Oficina de la Misión de Verificación de la ONU en Bogotá.

“El proceso de paz ya está suficientemente maduro para que se haga en Colombia y eso lo ha demostrado la estadía de Pablo y de los demás delegados al país y también los viajes a los territorios (…) Eso de alguna manera, más allá del cese al fuego, está construyendo una confianza grande”, afirmó Patiño.

Beltrán se mostró un poco contrario a esa afirmación y dijo que, aunque la delegación del ELN está de acuerdo con el eventual traslado de la mesa a Colombia, considera que aún “hay riesgos de seguridad y riesgos políticos.”

Es de resaltar que desde septiembre la mayor parte de la mesa se encuentra en Bogotá por las labores que se adelantan del cese al fuego —a través del Mecanismo de Monitoreo y Verificación — y de la Comité Nacional de Participación, cuya primera reunión de sectores se dio la semana pasada.

En las declaraciones de Pablo Beltrán y Otty Patiño, explicaron que el funcionamiento de la mesa de diálogos cambiará, pues ahora será de carácter permanente.

“Por primera vez vamos a sesionar aquí en Bogotá. Hasta ahora la mesa solo se encontraba en los ciclos, ahora cambia de funcionamiento. Entre ciclo y ciclo la mesa tiene que funcionar de manera permanente”, dijo Patiño.

Justamente esta reunión en Bogotá sirve para ambientar la posibilidad de que todos los trabajos de la mesa se hagan en Colombia, pero también como preparación para el quinto ciclo de negociación que se realizará a mediados de noviembre en México, y que podría ser el último en hacerse en los países garantes.

¿En qué van los alivios humanitarios?

Este 12 de diciembre del año pasado, al finalizar el primer ciclo de diálogos en Venezuela, se anunció un acuerdo sobre acciones y dinámicas Humanitarias. En ese momento, las delegaciones afirmaron que reconocían la “grave situación de violencia en los territorios” y que por ello “decidieron poner en ejecución un acuerdo parcial de atención de emergencias, que iniciará a partir de enero de 2023, sobre el Bajo Calima (Valle del Cauca) y el Medio San Juan (Chocó)”.

En contraprestación a ello, el Gobierno se comprometía a la “atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos del ELN.

Esto llevó a que el 22 de enero pasado se realizará una primera caravana humanitaria por esas zonas para recoger las necesidades de las poblaciones. Luego de ello, se entregó un informe a la vicepresidenta Francia Márquez, de lo que debería desplegarse un plan de acciones que aún no se ha hecho. Sobre los prisioneros, el único avance se conoció hace unos días. Este diario conoció que sería inminente la salida de 10 prisioneros en grave estado de salud, entre quienes están los de la lista inicial pactada con el Gobierno.

El tema de los alivios volvió a tocarse esta semana. Tanto Patiño como Beltrán explicaron que se está trabajando en las “zonas críticas” a donde quieren llevar alivios humanitarios.

De acuerdo con el jefe de la delegación del ELN, se está avanzando en este punto en las zonas de Bajo Calima y Medio San Juan —las zonas priorizadas— y también en Bajo Cauca, Nordeste de Antioquia y Sur de Bolívar.

La delegación de Gobierno, se apartó un poco de este punto porque considera que los esfuerzos deberían concentrarse por ahora solo en las zonas de Bajo Calima y Medio San Juan. “Hasta el momento, la única zona crítica que se ha consagrado en la mesa es la de Bajo Calima y Medio San Juan. Hay otras zonas que están siendo propuestas por el ELN e incluso algunas comunidades de otras regiones están planteando esa posibilidad, pero la elección depende de esos factores: que se tenga esa potencialidad para no plantear demasiados zonas donde realmente la acción del Estado no produzca los efectos que nosotros deseamos”, dijo Patiño.

Así va el cese al fuego

Durante la rueda de prensa, Patiño también se refirió al cese al fuego que empezó el pasado 3 de agosto y que se extenderá por seis meses con ese grupo armado. De acuerdo con el jefe de la delegación de Gobierno, el Mecanismo de Monitoreo y Verificación ha trabajado bien, aunque aún faltar afinar detalles.

Además, indicó que el próximo 3 de noviembre, cuando se cumplen los tres meses del alto fuego, se entregará un boletín que contendrá no solo los hechos que se hayan presentado, sino también recomendaciones para evitar los incidentes y que se puedan analizar. “El mecanismo no es para solucionar cosas que ya no tengan remedio, sino para evitar que hechos vuelvan a ocurrir. De hecho, el mecanismo ya lo ha hecho. Ha evitado choques entre las Fuerzas Militares y el ELN, ha logrado que cuando ha habido retención, haya liberaciones -contando desde luego con la buena voluntad de los frentes-”, dijo.

Patiño también reconoció que uno de los obstáculos es que este es un cese bilateral y que, por tanto, no incluye a otros actores armados. “Ojalá podemos establecer un cese al fuego donde haya compromiso de las otras fuerzas que están tratando de entrar a los territorios porque aquí en Colombia pasa que con el solo anuncio que ELN está entrando en un proceso de paz, inmediatamente otras fuerzas ilegales se avientan acopar esos territorios y desde luego eso es un eso es un proceso sin fin que no debe ocurrir”, indicó.