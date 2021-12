Asesinan al líder campesino Huber Velásquez y con él van 165 víctimas en este 2021

Huber Velásquez. Fotografía cortesía.

El registro de líderes y lideresas asesinadas en Colombia durante este 2021 no para de sumar víctimas. De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, a solo 11 días de finalizar el año, son 165 los homicidios en contra de los y las defensoras que cumplen una importante labor al interior de sus comunidades y territorios.

Huber Velásquez, era un reconocido líder campesino y actualmente era parte de la Veeduría Campesina del corregimiento San José de Apartadó en Apartadó, Antioquia. El pasado sábado 17 de diciembre, hombres armados llegaron hasta su vivienda en la vereda La Balsa y lo asesinaron en su cama. Según algunas versiones los responsables del hecho fueron alrededor de seis o nueve paramilitares del Clan del Golfo o autollamados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El líder Huber Velásquez, estaba al tanto del desarrollo del proyecto de mejoramiento de una vía terciaria de La Balsa y junto con el diputado a la Asamblea de Antioquia, Camilo Calle, denunció el presunto detrimento patrimonial de dicha obra.

#Van165LíderesAsesinados| #Antioquia | #Colombia 🇨🇴

Líder social Uber Velasquez, Veeduria Campesina de San José de Apartadó.



Asesinado por paramilitares que llegaron hasta su casa, vereda La Balsa.

El riesgo ya había sido advertido. El Estado no hizo nada para protegerlo. pic.twitter.com/tApigLmn3l — Análisis Urbano (@AnalisisUrbano) December 18, 2021

Dentro de la información de medios locales y la comunidad, el líder se presentó en las elecciones de la Junta de Acción Comunal de su verdad y años atrás también fue víctima de despojo de tierras por parte de grupos paramilitares.

Aunque de manera oficial no se ha atribuido la denuncia de corrupción realizada por Huber como motivación para su asesinato, el diputado Camilo Calle no descarta esta hipótesis. La comunidad espera que se haga justicia por el homicidio de líder. «No puede ser que las personas que han estado denunciado los hechos de corrupción estén siendo de casualidad también en muchas partes de Antioquia asesinadas. No es un señalamiento, lo que quiero es invitar a una reflexión profunda (…) Huber era un campesino, cultivador de cacao, cultivador de maíz, reconocido en su comunidad por ser trabajador, víctima de intentos de despojo (…) Huber hoy está muerto (…) y nos tiene que llamar la atención, expresó Calle.

En la Alerta Temprana 051 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, se advierte sobre posibles vulneraciones de DD.HH. en varios municipios de Apartadó, entre ellos La Balsa y se señala el riego particular para comunidades étnicas, campesinas, líderes y lideresas sociales y juntas de acción comunal.

Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la entonces Guerrilla de las FARC en 2016 ya han sido asesinados cerca de 1.280 defensores y defensoras.

Le sugerimos leer: Caravana Humanitaria del ETCR Urías Rondón fue atacada con rafagas, quemas de camiones y esquemas de protección

JEP ordenó medida cautelar para proteger a las víctimas del Estero San Antonio en Buenaventura