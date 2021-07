Asentamientos en Bogotá: Historias de desplazamiento, migración, pobreza y abandono estatal

Fotografía: Contagio Radio/Lina Gasca

Los asentamientos de viviendas en las principales ciudades del país, durante casi un siglo, han sido un núcleo de muchas problemáticas y conflictos que ha atravesado Colombia. El desplazamiento forzado, el desplazamiento por razones económicas y la búsqueda de una vivienda digna han hecho que miles de familias hayan tomado la decisión de construir sus residencias en la ruralidad y en zonas consideradas ilegales para habitar o de invasión.

También le puede interesar: «Las cuarentenas abiertas de América Latina»

En el año 1940, debido a la evolución industrial, se vivió un fenómeno migratorio nacional en búsqueda de mejores oportunidades hacia las principales ciudades del país, esto generó que las familias que llegaban principalmente a Bogotá, construyeran viviendas informales en zonas rurales cercanas a la capital.

La legalización de estos asentamientos ha generado que muchas de estas familias desplazadas, migrantes y con falta de oportunidades en la ciudad sigan en búsqueda de las zonas rurales que están ubicadas en Bogotá para la creación de viviendas informales.

Bogotá, por ser la capital del país, es una gran receptora de mucha población que piensa que hay mayores oportunidades y beneficios, lo que genera la llegada de miles de personas. Sin embargo, la realidad es más chocante, puesto que uno de los mayores indicadores de la población que llega a la capital desplazados de otras regiones por el conflicto armado interno, el cual ocaciona despojos de viviendas, amenazas, extorciones, asesinatos y entre otros tipos de violencia que generan la llegada a estos asentamientos.

Según el Observatorio Distrital de Víctimas y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, no más durante el 2019, 347.294 víctimas del conflicto armado llegaron a la capital colombiana, donde 29.130 personas se ubicaron en la localidad de Ciudad Bolivar.

Jorge Ariza, líder social de víctimas en Ciudad Bolivar, víctima del conflicto armado y desplazado del sur de Tolima que llegó a Bogotá, aclara que las partes rurales-urbanas se han poblado de muchas personas que llegan de diferentes partes del país, desplazadas de su territorio de origen y en búsqueda de un desarrollo y una vivenda que cope las necesidades de las personas campesinas que llegan a los asentamientos, puesto que Ariza resalta que los apartamentos que se encuentran en la ciudad, no evidencia una solución para la mayoría de desplazados que vienen del campo.

En lugares como Altos de la Estancia, El paraíso o la vereda Los Cerezos, la lucha que se lleva a cabo está ligada a la reubicación o reorganización de las familias que allí se encuentran, debido a que los terrenos que se habitan son de alto riesgo por derrumbes y problemas en la calidad de los suelos.

También le puede interesar: Otra Mirada: Asentamientos ilegales, expresión de lucha urbana

En el año 2020 hubo un gran revuelo por los desalojos que se presentaron en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolivar, en medio de una crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. En el desalojo que se presentó en el sector, se pudo evidenciar el uso desmedido de la fuerza por parte del ESMAD, donde sin remordimiento alguno, arremetieron a la población con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y pistolas de balines, hiriendo y afectando a todas las personas que residen en este asentamiento.

Los hogares que se ubican en el sector se crearon hace más de 8 años, sin embargo, debido a la coyuntura de la pandemia, varias personas vieron este lugar como una alternativa para construir su casa, que, según la edilesa de Ciudad Bolivar, Luceris Segura y la habitante de Altos de la Estancia, Yenny Camelo, en la zona, entre 300 y 400 personas han construido sus viviendas.

Los desalojos que se presentaron en Altos de la Estancia el 3 de mayo del 2020, se extendieron durante 12 días, creando temor en la población, afectaciones a las viviendas y traumas a los niños y niñas, como lo expresa Maria del Pilar Valbuena, quien reside en la zona hace más de 10 años.

<<En medio de los desalojos hubo maltratos. El ESMAD maltrató a varios niños, no les importó nada, como si nosotros fueramos criminales. Nosotros no somos así, somos humildes familias que vivimos acá porque no tenemos dónde vivir más. Necesitamos una ayuda del Gobierno, que se acuerden de nosotros, pero si no nos van a dar nada, nosotros tampoco estamos acosando que nos den casas nuevas ni nada, si no nos van a dar nada, entonces que nos dejen acá>>

Maria del Pilar Valbuena