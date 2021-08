Sigue búsqueda de Sebastián Quiñones, soldado desaparecido desde el pasado lunes

El drama para la familia Quiñones Echavarria por la desaparición del Soldado regular Sebastián Quiñones Echavarría, comenzó el pasado lunes 23 de agosto hacia la una de la tarde cuando el cabo de apellido Orozco le quitó el fusil y el uniforme y ordenó a otros de sus hombres del Batallón de alta montaña en el Bajo Anchicaya que expulsarán del perímetro a Sebastián.

Según el papá de Sebastián, su hijo no pudo haber sido expulsado del ejército pues ya es un soldado que contaba con más de 8 meses de servicio y que en este momento se encontraba en el Batallón de Alta Montaña # 3, Rodrigo Lloreda Caicedo, qué funciona en la zona del Bajo Anchicaya en el Valle del cauca.

«Mi hijo presta el servicio militar en el batallón de alta montaña si ellos están en el Bajo Anchicaya y no sé realmente porque hay muchas versiones, que el cabo Orozco le quitó el fusil y le quitó el uniforme y lo puso de civil y envío con otros soldados a que mi hijo saliera del perímetro del ejército»

Para una familia de escasos recursos como la familia Quiñones parece no haber queja o reclamo que valga ante las autoridades o ante el Ejército Nacional y parecen pesar también más las mentiras que los militares han dicho sobre el caso, que la propia angustia de toda la familia de Sebastián y sus amigos cercanos.

«cómo es posible que un cabo diga que mi hijo no pertenezca al ejército si él ya firmó, ya es soldado, él ya hizo el pacto con con el ejército, el ya izó la bandera y todo, él tiene 8 meses»

El día miércoles, cuando se enteraron de la desaparición de Sebastián trataron de poner la denuncia pero no fue recibida pues no se habían cumplido las 72 horas desde la desaparición, la razón es que ellos (Fiscalía) no cuenta el tiempo desde el lunes, cuando se presentó el hecho, sino desde el día después, lo que aumenta el riesgo sobre el joven soldado pues no se implementa ninguna operación de búsqueda por parte de la fiscalía sin que se haya hecho el reporte.

La familia también se dirigió al Comando de Alta Montaña y la única respuesta que obtuvieron es que allá no saben nada, han estado tratando de comunicarse con otras autoridades quienes, al parecer, no se compadecen con el dolor y la angustia que están sufriendo en este momento.

Luego de que la historia tomara connotación nacional, el Ejército publicó un comunicado en el que aseguran tres cosas que según los familiares de Sebastián son mentiras. Una en la que afirman que Sebastián Quiñones Echavarría salió de la base militar. Otra, que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad y búsqueda del soldado y una tercera en la que afirman que a la familia Sebastián se le ha brindado todo el apoyo y el acompañamiento institucional.

«Es pura mentira lo que sacaron por eso no nos lo dio a nosotros sino que se lo envió a otra persona y la otra persona nos lo envió a nosotros» Padre de Sebastián

Unas de las cosas ciertas es que hay muchos hechos confusos y muchas preguntas que quedan tras esta situación. Una primera ¿Dónde está Sebastián? ¿por qué el cabo Orozco cometió semejante irregularidad con un soldado que está bajo su mando en una zona llena de todos los riesgos para la vida e integridad de una persona como Sebastián? ¿Por qué el ejército no asume su responsabilidad y despliega el operativo que sea necesario para hallar a Sebastián y si es el caso entregarlo a su familia?

Ya son varias organizaciones de Derechos Humanos que sean manifestado y que exigen a las autoridades respuestas concretas que se haya convida a Sebastián Quiñones Echavarría. Su familia sigue con la angustiosa búsqueda qué se hace más difícil Mientras más pasan las horas, sin embargo conservan la esperanza de hallar lo convida Y esperan que las autoridades tengan la gallardía de Reparar los daños que hasta el momento les han causado.

Lea también: Investigación por asesinato de Santiago Murillo pasará a la justicia ordinaria