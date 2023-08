Se instaló el Comité Nacional de Participación con la presencia de cerca de 2000 personas

Este jueves 3 de agosto se llevó a cabo en Corferias, Bogotá, la instalación del Comité Nacional de Participación, que contó con una amplia presencia de distintos sectores de la sociedad civil. Ambas partes reconocieron la importancia histórica de este momento y el jefe de Estado llamó a concretar un acuerdo nacional.

Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio

Bogotá. Con un multitudinario evento, este miércoles 3 de agosto, se llevó a cabo la instalación del Comité Nacional de Participación en Bogotá, con la presencia de 81 delegados de 30 sectores entre organizaciones, movimientos, gremios e instituciones y cerca de 2000 personas provenientes de todas las regiones del país.

Por primera vez, en casi 30 años de negociación con distintos gobiernos, una delegación de paz de la guerrilla del ELN estuvo en Colombia y junto a la delegación del Gobierno presentó al país los miembros del Comité Nacional de Participación. Este paso junto con el inicio formal del cese al fuego bilateral entre el Gobierno y esa guerrilla, son claves para continuar con el proceso de diálogo.

Durante su intervención el mandatario de los colombianos habló de la importancia de los acuerdos de paz y de concretar el punto uno, que se refiere a reforma agraria, y aseguró que es necesario para conseguirlo un acuerdo nacional en el que se lleguen a puntos comunes entre distintos partidos. “El acuerdo nacional no es solamente que el Gobierno y el ELN estén aquí juntos. El acuerdo nacional es que el partido de gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes”, dijo.

En ese mismo sentido el senador por el Pacto Histórico Alirio Uribe dijo: “Creo que buena parte del fracaso de todos los gobiernos es que no tenemos concertado un proyecto de país y ese proyecto se llama Gran Acuerdo Nacional por la Paz y la Reconciliación al que debemos llegar cuanto antes”.

“El acuerdo nacional no es solamente que el Gobierno y el ELN estén aquí juntos. El acuerdo nacional es que el partido de gobierno y los partidos de oposición lleguen ya a unos puntos comunes”, dijo el presidente Gustavo Petro. Foto: Fernando Cuenca, Colombia Informa.

Asimismo resaltó que de aquí a febrero se viene una importante labor y es la de escuchar a la sociedad civil y construir los mecanismos de participación y las metodologías para hacer un proceso inclusivo. “Vamos a escuchar a los campesinos, a los indígenas, a los afros, a los sectores que nunca participan de la vida política del país. Luego, vamos con esa metodología a hacer una convocatoria nacional, para hacer el diagnóstico de la situación de Colombia, de los problemas más graves, de las soluciones que necesita el país. Y eso lo vamos a hacer de manera plural, no con los mismos de siempre (…) Vamos a hablar con los otros, con aquellos que votaron por el No en la Paz de 2016, por aquellos que no creen en esto. Y vamos a partir de esas salidas a proponer un gran acuerdo nacional para superar la guerra en Colombia”.

En el Comité Nacional de Participación también estarán presentes delegados del gobierno como: El coronel en retiro Álvaro Matallana, la lideresa Dayana Domicó, Nigeria Rentería, Rodrigo Botero y el senador Iván Cepeda. La delegación de paz del ELN está compuesta por Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Bernardo Téllez, entre otros guerrilleros que ha negociado con el Gobierno en los tres ciclos de diálogos que comenzaron en noviembre del 2022.

En contexto: https://www.contagioradio.com/asi-participara-la-sociedad-civil-en-los-dialogos-con-el-eln/

Y así fue el evento

La tarima del acto de instalación contó con 14 puestos donde se ubicaron las delegaciones de ambas partes y los organismos acompañantes. Al costado izquierdo se sentaron los 81 delegados del Comité Nacional de Participación que representarán a 30 organizaciones y sectores del país en la mesa de diálogos.

El mecanismo está conformado por integrantes de organizaciones sociales, sectores gremiales, sindicatos, movimientos de víctimas, conglomerados empresariales, entre otros. Algunos de los miembros del Comité son el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Macc Master; la lideresa de la Mesa Nacional de Victimas Eucaris Salas, el presidente de la CGT, Percy Oyola; el defensor de derechos humanos Richard Moreno y la lideresa de la Ruta Pacífica de las Mujeres y excandidata al Congreso Yolanda Perea.

“La paz es posible con la participación de cada ciudadano y cada ciudadana de este país. La paz no es la ausencia de la guerra, sino que haya educación, salud, vivienda, accesibilidad. Que todos podamos levantarnos y hayamos comido y dormido bien”, dijo Perea.

Te recomendamos leer: https://www.contagioradio.com/la-delegacion-de-la-guerrilla-del-eln-ya-esta-en-bogota-para-instalacion-del-comite-de-participacion/

Por su parte Patricia Tobón, directora de la Unidad de Víctimas aseguró: “La no repetición de los hechos victimizantes depende de una solución a los conflictos y todos los esfuerzos por la superación de los conflictos armados, porque en Colombia de verdad haya un cese al fuego, es realmente garantizar la no repetición de nuevas víctimas del conflicto, por eso este encuentro es un encuentro histórico, no es fácil, pero es un encuentro muy importante, sobre todo es muy importante también porque viene respaldado de la sociedad civil”.

En el acto de instalación también habló el delegado para las relaciones Iglesia-Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, quien ha acompañado la mesa de negociaciones entre la guerrilla y el Gobierno desde su inicio. “Tenemos que preservar en el diálogo en Colombia. Insistir en el valor de la palabra. Tener paciencia para lograr una paz que nos permita vivir de una manera respetuosa”, dijo el sacerdote.

Una vez se ponga en marcha el trabajo del comité, sus labores se harán en varias fases. En la primera se diseñará la forma de participación, se definirán los criterios y alcances de la misma, así como la metodología y los escenarios del que han definido como “un proceso nacional deliberante y propositivo”. Estafase debe durar entre cuatro y seis mesesy al final de la misma se debe realizar un encuentro nacional para presentar los resultados.

“Estamos en momentos clave para la historia del país, pero lo será más si en 180 días nos reunimos para renovar el cese al fuego bilateral nacional y temporal. Para estar aquí hemos firmado 11 acuerdos y 9 protocolos. Esto no es una celebración sino un pacto de supervivencia: hay que devolverla a Colombia la fe perdida”, dijo el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. Y agregó que Fedegan va a cumplir el compromiso con la compra de tierras para la Reforma Agraria.

En Contexto: https://www.contagioradio.com/aprobados-los-nueve-protocolos-para-implementar-el-cese-al-fuego-entre-el-gobierno-nacional-y-eln/

El único de los comandantes guerrilleros que habló en el acto de este jueves fue el jefe de la delegación negociadora del ELN, Pablo Beltrán, quien saludó la presencia de cientos de pobladores de regiones apartadas del país, las que históricamente más han padecido la guerra.

“Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de tener un Comité de Participación, aunque llevamos décadas diciendo que esto no lo soluciona un diálogo solo con los gobiernos”, manifestó Beltrán al inicio de su intervención en Corferias.

Este tema también lo tocó su homólogo en la delegación del Gobierno, Otty Patiño, quien mencionó que “la participación de la sociedad es tan importante como los acuerdos a los que se llegue”.