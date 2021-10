Se consolida la nueva movilización Étnico campesina para el 1 de noviembre.

Reuniones movilización étnica. Fotografía Contagio Radio / Comisión de Justicia y Paz.

Tras diferentes reuniones en veredas y corregimientos de Montes de María se da a conocer que el 1 de noviembre se llevará a cabo una gran movilización campesina y étnica hacia la gobernación de Bolívar.

El pasado 28 de octubre se cumplieron tres años de la firma de más de 80 compromisos en el marco del acuerdo con la comunidad de marchantes.

El balance no es positivo, puesto que las obras han sido mal ejecutadas y otras se encuentran suspendidas como es la obra vial que conduce desde la vereda Nueva Esperanza en María la Baja hasta Santo Domingo de Mesa en El Carmen de Bolívar. Otras aún no han comenzado a ejercutarse como la que conduce de Matuya, San Cristóbal, San Jacinto, esto por mencionar algunos casos puntuales. Además voceros y voceras de La Marcha Étnico campesina afirman que en temas como el de tierras no se avanza y sería una de las nuevas peticiones de los marchantes.

La comunidad espera garantías para ejercer este derecho a la protesta pacífica, y se les pueda brindar la debida atención como víctimas de un conflicto armado.

