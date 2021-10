Ríos, arroyos, comunidades y el país, las víctimas de la minería en la Guajira

Manifestantes de La Guajira. Fotografía @laguajirahabla.

Desde este 16 de octubre, cerca de 50 personas pertenecientes a comunidades indígenas y afros de La Guajira, llegaron a la ciudad de Bogotá en donde permanecieron hasta la mañana de este viernes. En la visita de los manifestantes, se realizaron diversas acciones en el Congreso de la República y varios actos de protesta para visibilizar la situación de DD.HH que atraviesa la región.

Llegamos a Bogotá alzando nuestra voz frente al olvido y el abandono que por más de 40 años ha azotado a nuestro territorio. Los gobiernos han defendido los intereses de las empresas mineras y han silenciado a los pueblos con miseria. Súbanse a la #CaravanaLaGuajiraHablaAlPaís pic.twitter.com/Etrnu1mVaD — GuajiraLeHablaAlPaís (@laguajirahabla) October 26, 2021 Llegada Caravana La Guajira le Habla al País.

En la movilización denominada Caravana La Guajira le Habla al País, las y los guajiros se reunieron con los nueve jóvenes que realizaron una huelga de hambre en la región por 30 días y otros 20 días más frente a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Desde su llegada las y los líderes de la comunidad participaron de una Sesión Plenaria Mixta en el Congreso, en donde Angélica Ortiz, lideresa del sur de La Guajira, manifestó el incumplimiento de varias sentencias y acuerdos y pidió a las y los congresistas hacer un seguimiento real de la situación que atraviesan.

La lideresa también hizo un llamado a que se tomen medidas para evitar el ecocidio y etnocidio del que han sido víctimas las comunidades como consecuencia de las acciones realizadas por empresas como Cerrejón.

Angélica Ortiz.

En entrevista para CONTAGIO RADIO, los y las lideresas afirmaron que si la situación en sus territorios no fueran grave no habrían abandonado la seguridad de su hogar y se habrían movilizado miles de kilómetros. Dentro de la región los procesos juveniles y de mujeres han realizado diversas acciones para exigir sus derechos y los del medio ambiente y como consecuencia de ello, denuncian que están siendo amenazados.

La situación de La Guajira es complicada y no es para menos, como expresaba uno de sus líderes, es un territorio desértico en el que las empresas mineras han contaminado las pocas fuentes de agua que existen. La comunidad expresó que no hay una sola acción favorable que haya realizado Cerrejón en sus territorios, lo que resulta paradójico frente al ranking de Brújula Minera y el Centro Nacional de Consultoría que afirma que dicha empresa está dentro de las tres mineras con mejor reputación en nuestro país.

En dicho ranking también figuran las empresas Drummond y Cerro Matoso, la primera señalada de financiar el paramilitarismo en testimonios recibidos por la Jurisdicción Especial para la Paz y la segunda señalada de ocasionar daños ambientales en comunidades afros e indígena y causar enfermedades respiratorias.

Toma aérea líder de La Guajira.

En entrevista para CONTAGIORADIO, Jissaac Gonzáles, uno de los nueve jóvenes huelguistas, manifestó que los niños y niñas de La Guajira están aguantando hambre y sed por el abandono estatal y fue por eso que decidió participar de la manifestación y también afirmó que prueba de la difícil situación es que las personas mayores también se movilizaron. El joven de 19 años, también recordó las cifras de muertes desde 2018 y hasta la fecha de 5.000 pequeños y pequeñas y expresó que el hecho es inaceptable y ningún colombiano debe ignorar la problemática.

Estamos aquí, para dar a conocer que el gobierno colombiano no nos tiene en cuenta como pueblos autónomos dentro de nuestro territorio. Estamos aquí para seguir resistiendo, para decirle al mundo que quienes están disfrutando de la plata de los recursos naturales, son extranjeros pic.twitter.com/hmaw0z1Jm4 — GuajiraLeHablaAlPaís (@laguajirahabla) October 26, 2021

Este 28 de octubre se llevo a cabo la audiencia pública La Guajira le Habla al País, en el encuentro en el Congreso, el senador Antonio Sanguino denuncio la ausencia de funcionarios de la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, ANLA. El líder Misael Socarras, miembro de @MujeresWayuu, expresó para CONTAGIO RADIO, que dicha entidad debe ser investigada pues ha hecho oídos sordos ante sus denuncias y según la comunidad muestran complicidad con la empresa Cerrejón.

En la movilización la comunidad manifestó su particular preocupación por el futuro del arroyo Bruno, donde se anunció su explotación hace un mes. «Es un crimen socioambiental, nos están desviando todos los afluentes del río Ranchería, como no les permitimos desviar el gran río, entonces están secando todas su afluentes, el Bruno está a punto de morir (…) El agua es de las comunidades y no se vende. El agua es de las comunidades y no de las multinacionales. El agua es vida y si nos la quitan nos están quitando a los pueblos étnicos», expresó el líder Misael Socarras en la audiencia.

Desvío en el arroyo Bruno. Fotografía cortesía de líderes y lideresas guajiras.

La caravana también manifestó que los ríos «asesinados» por la minería no solo garantizan un abastecimiento para la población, sino que hacen parte de los territorios inmateriales de las comunidades de La Guajira.

El río ranchería y su afluente principal el arroyo Bruno, y los demás arroyos que han sido asesinados, hacen parte del ordenamiento territorial e inmaterial de los wayuu, afro, campesinos.

La sequía por el desvío del Bruno ha implicado la pérdida de la soberanía alimentaria pic.twitter.com/pTPETjQ4cb — GuajiraLeHablaAlPaís (@laguajirahabla) October 28, 2021

La Guajira no se rinde

En su última noche en Bogotá las y los miembros de la caravana realizaron una velatón por La Guajira en el sector conocido como Park Way. Algunas organizaciones y bogotanos acompañaron el encuentro en que cada unos de los asistentes reafirmo su compromiso con preservar la autonomía de sus territorios.

Aunque además de las muertes causadas por la «complicidad estatal y minera», lo y las lideresas denunciaron que las empresas han hecho señalamientos en los que los y las defensoras ambientales son expuestos como «los malos», lo que además también elimina las prácticas rurales propias de las comunidades afros e indígenas de esa zona, sin embargo también viajan este 29 de octubre a la ciudad de Bucaramanga donde se reunirán con otros colectivos, organizaciones y comunidades con luchas ambientales.

Velatón por La Guajira. Fotografía @laguajirahabla.

