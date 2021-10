Jóvenes completan 25 días de huelga de hambre ante abandono estatal en La Guajira

La Guajira. Fotografía ilustrativa DW / F. Abondano.

Hoy, martes 12 de octubre, día en que se celebra el Día de Resistencia Indígena en todo el continente, nueve jóvenes del departamento de la Guajira completan 25 días de huelga de hambre. Desde hace días los y las jóvenes llegaron a la Plaza de Bolívar en Bogotá, para exigir al Gobierno que detenga el «genocidio étnico» del que son víctimas sus comunidades.

Los y las jóvenes, denunciaron que La Guajira es uno de los departamentos más abandonados de Colombia, y están padeciendo de hambre y sed como consecuencia del abandono estatal. Los y las huelguistas, también expresaron que esta fecha más que celebrar el día de la raza es de re-existencia.

De acuerdo a Beatriz Salas, vocera de los jóvenes huelguistas, «en La Guajira se producirá el 90% de la energía no convencional del país con 60 parques eólicos, energía solar y verde. El anuncio que hacía el presidente Duque en la Asamblea General de las Naciones Unidad, mostrando nuestra transición energética como un ejemplo para el mundo, pero la lucha contra el cambio climático en principio es la defensa de la vida misma. No se puede salvar el clima del planeta si no puedes evitar que los niños mueran en los mismos territorios donde se han puesto y se pondrá en marcha la explotación invasiva de energías no convencionales y de energías fósiles».

El futuro de La Guajira se muere de hambre y de sed

De acuerdo a los y las jóvenes que se manifiestan, el Gobierno Nacional no ha sido consiente con los daños que pueden causar la implementación de las energías renovables al interior de la comunidades que tendrán que convivir con dichas plantas. La denuncia de los jóvenes, también expresa que existe poco conocimiento de lo que se realiza en sus territorios, los impactos de dichas acciones, un cero acompañamiento del Ministerio Público, omisión del derecho a la consulta previa, libre e informada e incluso riesgos por presencia de seguridad privada de empresas privadas.

"Los que si tendrán acompañamiento serán las multinacionales con la militarización absoluta, que ya comenzó". Beatriz Salas, vocera juvenil.

La joven Salas, afirmó que la difícil situación de la que fueron testigos en su departamento, se debe al «olvido del Gobierno que condenó desde el vientre a niños y niñas a morir de hambre y sed». «Cruel realidad es que el genocidio étnico aún continúa, pues hasta la fecha, según datos oficiales han muerto más de 5.320 niños y niñas y existen actualmente 16.000 en estado de desnutrición». puntualizó una de las manifestantes.

"Matan sus derechos a educarse con dignidad. En el departamento de La Guajira, en cinco de cada diez colegios, los niños tiene que hacer sus necesidades fisiológicas al aire libre y en el 29% de ellas, deben consumir aguas de jagüeyes". Beatriz Salas.

Según los reclamos de los jóvenes el acceso a la universidad y al agua no «deja de ser un sueño inalcanzable» para las comunidades indígenas y afros. Pero el agua no es el único servicio insuficiente en el Caribe colombiano, los y las jóvenes denunciaron que las promesas del presidente Iván Duque de mejorar el acceso a la energía por medio de Electricaribe, solo fueron eso, promesas. Los jóvenes afirman que el kilovatio que antes costaba 497 pesos paso a tener un valor de 762 pesos.

El Gobierno tiene una deuda histórica con las comunidades

Los nueve jóvenes manifestaron que su huelga esa fundamentada en injusticias que viven a diario en sus territorios. Para ellos no es justo pagar cifras tan altas, en lugares pobres por servicios básicos y públicos como los son el agua. Menos de la mitad de las comunidades afro e indígenas tiene acceso a agua potable o a energía eléctrica.

Camilo Gonzáles Posso, director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, aseguró que el Gobierno colombiano tiene una «deuda histórica» con las comunidades de esa región del país. Según Posso el Estado debe admitir lo anterior y más cuando «les han robado las transferencias de las regalías».

Los y las huelguistas pidieron al Gobierno Nacional que se comprometa a entablar un diálogo con ellos para mejorar las políticas públicas y también pidieron el apoyo de los y las colombianas con cobijas e hidratación (suero) Más jóvenes en el país también han enviado sus mensajes de apoyo a los y las nueve manifestantes.

#SomosReExistencia| Jóvenes indígenas del Cabildo Inga de Santiago, Putumayo envían un mensaje de resistencia a los jóvenes huelguistas Wayuu y Afro.



¡Por la tierra y por la vida!

