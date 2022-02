Por presuntas irregularidades en el Metro de Bogotá denuncian penalmente a Enrique Peñalosa y Claudia López

Metro de Bogotá. Fotografía Alcaldía de Bogotá.

El Metro de Bogotá sigue siendo una de las mayores expectativas de los y las ciudadanas que habitan la ciudad capital de Colombia. Desde hace varias administraciones atrás, la construcción de este medio de transporte ha sido parte de las promesas de campaña de las y los candidatos a la Alcaldía, y hoy nuevamente el Metro Elevado, adjudicado en 2019, está en el centro de la polémica.

En la mañana de este 18 de febrero, el candidato al Senado de la República, Holman Morris, denunció penalmente al exalcalde de Bogotá y ahora precandidato presidencial, Enrique Peñalosa; a la actual alcaldesa de la ciudad, Claudia López; al exgerente de la Empresa Metro, Andrés Escobar y al gerente actual, José Leonidas Narváez, por lo que sería un caso de «corrupción» en la contratación del tan anhelado metro.

«Hace 7 años, Enrique Peñalosa le dijo a Bogotá y al país, contra toda evidencia de la humanidad que, un metro elevado era mejor, era más rápido y era más barato. Qué quiere decir esto, solo en un régimen de corrupción puede hacer posible que la gente crea que un metro elevado es mejor que un metro subterráneo. Hay varios hallazgos que hace la Contraloría (…) uno primero tiene que ver con un comisión de éxito que se entrega a dos firmas (…) por valor de 6.000 millones de pesos, que no tienen cabida, la contratación estatal no permite comisiones de éxito». Holman Morris, candidato al Senado de la República.

Dentro de los sustentos de Morris para efectuar la denuncia, está el Informe Final de Auditoria Regularidad de la Empresa Metro de Bogotá de la Contraloría que señala que, se encontró que la EMB entregó una comisión ilegal de seis mil millones de pesos a los estructuradores financieros y legales de la licitación del metro elevado, los consorcios Garrigues y KPMG, que además se efectuaron sin estudios previos haciendo «imposible establecer que beneficios generaron los consorcios a Bogotá y justificar la comisión de éxito entregada por $6 mil millones de pesos».

Ante la denuncia que salica también al Gobierno Distrital actual, el periodista señaló que «se extiende a la alcaldesa Claudia López, porque sistemáticamente ha sido cómplice del régimen de la corrupción que protege a Enrique Peñalosa», Morris, también afirmó que el precandidato Peñalosa «debería estar en la cárcel».

Mery Janneth Gutiérrez, asesora jurídica del candidato al Senado, manifestó que la contratación de la EMB «rompe con la reglas de transparencia», pues el proceso de contratación no fue publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP, lo que limitó a los oferentes a participar de la convocatoria.

«En la Ley colombiana no es posible contemplar un comisión de éxito en contratos de consultoría estatal (…) La misma Contraloría en este caso, este proceso no cumple con los requisitos para contemplar esta comisión (…) Aquí se les paso que justo el ingeniero gerente no tenía permiso para trabajar en Colombia, ningún ingeniero de otro país puede trabajar sin ese permiso y acá tuvimos a un ingeniero trabajando 17 meses en el proyecto más importarte de infraestructura sin que tuviera ese permiso», aseveró la asesora.

La denuncia que fue radicada oficialmente en la Fiscalía General de la Nación, y será llevada hasta la oficina de Rodolfo Hernández para invitarlo a «denunciar a los corruptos».

Fotografía tomada de @HOLLMANMORRIS.

