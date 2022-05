En el Día Internacional de los Museos, Casa de la Memoria de Tumaco anunció su posible cierre

Casa de la Memoria de Tumaco. Fotografía Facebook @casamemoriatumaco.

Este 18 de mayo, el mundo conmemora el Día Internacional de los Museos, sin embargo el panorama en Colombia no es para nada alentador. La Casa de la Memoria de Tumaco, anunció que como muchas iniciativas en favor de la víctimas, no recibió el presupuesto gubernamental necesario y se verá obligado a cerrar.

La Casa de la Memoria de Tumaco, se ubica en la comuna 5 del municipio nariñense. Su inauguración se realizó el 19 de septiembre de 2013, y empezó como “una iniciativa liderada por la Diócesis de Tumaco que tiene como objetivo reconstruir la Memoria histórica y colectiva de la costa Pacífica” del departamento.

Además de ser un museo histórico de una de las regiones más azotadas por el conflicto armado, en la instalación se han llevado actividades de pedagogía que según relata el padre José Luis Fonsillas, miembro de la Casa de la Memoria, contó con la participación de más de 1.000 jóvenes y ha recibido más de 200.000 visitas.

José Luis Fonsillas, también se mostró preocupado, pues la actividad de la Casa solo podría llegar hasta finales de este 2022, y eso, con la mayor disposición de las únicas dos personas que están frente al lugar. Fonsillas, recuerda además que en mejores tiempos, los trabajadores del museo fueron cinco personas.

“Esto implica no solo el museo, sino la visita los colegios, los grupos de víctimas y los grupos de jóvenes, grupos de niños que dirigimos. Esto hace que la situación pues este bastante pesada, pero sobre todo preocupante, porque sabemos que ya a fin de año ni siquiera vamos a poder sostenernos el equipo actual que estamos en la Casa de la Memoria tras 10 años de trabajo ininterrumpido. Esto los coloca en una situación de crisis y de bastante impotencia porque no hemos intentado todo”.

Dentro de los reclamos de los miembros de la Casa de la Memoria están que por medio de sentencias judiciales se han llamado a las instituciones estatales a responder por el sostenimiento del museo que rememora la vida de las víctimas del conflicto armado. “No hemos tenido respuestas estamos de verdad muy frustrado de todos esos intentos repetidos que no han dado ningún fruto exitoso andaba pequeños frutos muy puntuales de 12 meses pero no pueden permitir la continuidad por otro lado”, agregó Fonsillas.

«Queremos denunciar que existe una Sentencia Judicial, que no se ha cumplido, la sentencia del 29 de septiembre de 2014 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, misma que fue ratificada por la H. Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 16 de diciembre del 2015. El exhorto 69 de dicha sentencia le exhorta al Ministerio de Cultura, a la Alcaldía de Tumaco y Gobernación de Nariño, contribuir con el “mantenimiento, continuidad y demás gastos del museo Casa de la Memoria de Tumaco, en el entendido que se trata de una forma de preservar la memoria de las violaciones a los derechos humanos y garantizar su no repetición”. Pese a la existencia de este claro mandato las instituciones del Estado ahí exhortadas no han cumplido lo ordenado y la Casa de la Memoria no podrá tener “mantenimiento, ni continuidad”».

Comunicado Casa de la Memoria.