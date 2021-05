«Nos están matando» confirman muerte de Lucas Villa

Fotografía tomada de Facebook.

Tristeza en Colombia, el Hospital Universitario de San Jorge en Pereira confirmó este martes 11 de mayo que Lucas Villa perdió la vida tras recibir ocho impactos de bala y luchar seis días en la unidad de cuidados intensivos.

De acuerdo al comunicado del hospital, el instructor de yoga y estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira murió ayer, 10 de mayo a las 11:28 p. m. horas después de informarse que tenía muerte cerebral.

«Lamentamos informar que, no obstante a la atención prestada, el paciente no presentó ninguna reacción neurológica después de suspender la sedación. El paciente tiene isquemia general global. Sigue conectado a un respirador y no hay nada que hacer»

Juan Carlos Restrepo, gerente del Hospital Universitario de San Jorge.