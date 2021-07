Misión internacional exige al Gobierno colombiano garantizar el derecho a la protesta social

Fotografía Contagio Radio / Lina Gasca.

La Misión Internacional por las Garantías para la Protesta Social y Contra la Impunidad, S.O.S Colombia, hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, gobernaciones y alcaldias para que garanticen el derecho a la movilidad y a la protesta social este 20 de julio.

«Estas acciones que limitan la movilidad de las personas son inconstitucionales y se constituyen en graves violaciones a los Derechos Humanos fundamentales (el derecho a la movilidad, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la reunión, el derecho a la información y de prensa, el derecho a la asociación y el derecho a la participación) lo que impide que la sociedad que se organiza pueda hacerlo de manera libre y sin restricciones», expresó la Misión Internacional.

Los y las comisionadas de la Misión S.O.S Colombia, también rechazaron el Decreto impartidó por la gobernadora Clara Luz Roldán, en el que desde ayer se establece un cierre de fronteras en Valle de Cauca.

«Este tipo de decisiones (…) es inconstitucional y va también en contravía de lo establecido en los estándares de los Derechos Humanos a nivel internacional. Al respecto la Corte Constitucional ha señalado en sus jurisprudencias que este tipo de limitaciones son contrarias a las garantías ciudadanas y no pueden ser decretadas ni siquiera en tiempos de guerra; por su parte la CIDH y la ONU, han realizado llamados especiales a Colombia para que estos derechos no sean limitados so pretexto de las medidas necesarias para enfrentar la COVID- 19», afirmó la Misión S.O.S Colombia

La Comisión Internacional se refirió además a la obstaculización del trabajo de los defensores de DD. HH. y recalcó que ellos pueden movilizarse a pesar de los cierras fronterizos.

De acuerdo a la información de la Comisión de Justicia y Paz, ya son varios los hostigamientos, reseñas, actos de estigmatización y amenazas de los que han sido víctimas los jóvenes que se dirigen hacia la Asamblea Nacional Popular, que se lleva desde hoy hasta el 20 de julio en Cali

Las ONG denunció desde ayer los hostigamientos y obstaculizaciones a jóvenes que se dirigen desde los departamentos de Meta, Santander, Huila, Antioquia y Nariño hacia la ciudad de Cali.

Simultáneamente existen montajes de desprestigio desde la Policía Nacional contra las Primeras Líneas asociándolas con grupos guerrerilleros privando de la libertad a 12 jóvenes en el día de hoy.

A pesar del plan de saboteo contra la Asamblea Nacional Popular los jóvenes de diversas manifestaciones juveniles han ido logrando sortear el sitiamiento para llegar a la Universidad del Valle.

La operación del gobierno de Duque además del repudio internacional es una provocación innecesaria contra la juventud colombiana que esta siendo protagonista de cambios en la movilidad social y quizás en el quehacer político de los próximos años, afirmó el analista Camilo De Las Casas.

El politólogo, también agregó qu, sabotear la iniciativa de encuentro nacional es una muestra del miedo y de la debilidad que ronda en la Casa de Nariño.

