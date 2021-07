Militar pensionado le pidió perdón a Gustavo Petro por amenazas de muerte en 2018

Este 21 de Julio en las instalaciones de la Fiscalía en Medellín, y en emisión en directo de Contagio Radio, Roberto Carlos Diaz Bedoya, pensionado del ejército, pidió perdón púbico por las amenazas de muerte que profirió contra Gustavo Petro en 2018 cuando era candidato presidencial.

La Fundación Forjando Futuros, apoderada del senador Gustavo Petro, logró que se llegara a un escenario de perdón y reconciliación, pues según ellos la vía para dirimir los conflictos debe ser el diálogo y las medidas de reparación y no una respuesta con violencia.

Militar pensionado ofreció jugar fútbol con la cabeza de Gustavo Petro

El militar pensionado, en 2018, trinó en varias ocasiones, fuertes mensajes de amenaza en contra del Senador. En uno de ellos, incluso se invitaba a jugar un partido de futbol con la cabeza del entonces candidato presidencial en el estado el Campin.

En el acto de perdón el ex militar aseguró que profirió esas amenazas pero no midió las consecuencias de sus actos, e invitó al país y a los ciudadanos a que no se presione a través de mensajes como esos para que la violencia siga, dado que, según sus palabras eso le hace daño a la paz.

Por su parte el Senador Gustavo Petro aseguró que tanto ofrecer excusas como aceptarlas son la vía para la construcción de la paz y que además es un ejercicio sanador.

“Roberto Díaz Bedoya hoy me pidió disculpas públicas en Medellín por perturbadora amenaza de muerte que me hizo en la campaña presidencial pasada (ofreció jugar fútbol con mi cabeza). Las acepté en un gesto de reconciliación y perdón. El perdón es vital en Colombia. Ofrecer disculpas y aceptarlas es un ejercicio sanador. Esa es la vía.” Gustavo Petro

