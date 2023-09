Más de 200 Organizaciones sociales piden preservar ayudas de Estados Unidos a Colombia

The estimated reading time is 8 minutes

La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz se suma al llamado de cientos de organizaciones sociales, étnicas, populares y de DDHH al Congreso de Estados Unidos, solicitando aprobación de las ayudas para la construcción de Paz en los territorios tras la decisión de la Cámara de Representantes de excluir recursos para Colombia de su presupuesto para el año 2024.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. Este 29 de agosto más de 200 organizaciones sociales enviaron una carta al Congreso de los Estados Unidos pidiendo que se mantengan las ayudas que se le vienen dando al país. Es un llamado por la vida y para la vida desde el sentir de quienes han padecido la guerra. Es hora de actuar en coherencia con el valor supremo de la paz y la democracia.

Esta es la carta:

29 de agosto 2023

Estimados miembros del Congreso de los Estados Unidos, como organizaciones de derechos humanos, víctimas, desplazados internos, afrocolombianos, indígenas, raizales, palenqueros, sindicales, abogados y organizaciones sindicales, ambientales, medios de comunicación y otras de la sociedad civil colombiana y organizaciones internacionales comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la paz, nos desanimó la noticia de que la Cámara de Representantes de los EE. UU. posterga la ayuda a Colombia.

Le urgimos apoyar las provisiones del Senado del proyecto de ley de asignaciones del subcomité Estado, Operaciones Extranjeras para el año fiscal 2024 que brindan ayuda para apoyar la consolidación de la paz, el avance de los derechos humanos, las comunidades afrocolombianas e indígenas, y los migrantes venezolanos y las comunidades receptoras.

Luego de décadas de conflicto armado interno y violencia, nuestro país está experimentando un cambio transformador. Los acuerdos de paz de 2016 han profundizado la democracia en nuestro país, pero su gran potencial requiere apoyo político y financiero continuo. Nos motiva que Estados Unidos se convierta en el primer acompañante internacional del Capítulo Étnico de los acuerdos de paz de 2016. Para que la paz y los derechos étnicos avancen adecuadamente, se requiere la colaboración global, y especialmente de los EE. UU.

Aunque no apoyamos más asistencia para la guerra ni esfuerzos antinarcóticos dañinos como el programa de fumigación aérea, recomendamos firmemente a los Estados Unidos a apoyar los esfuerzos de Colombia para promover la paz, los derechos humanos, la justicia, los derechos de los afrocolombianos e indígenas, los esfuerzos para abordar cambio climático y economías legales ambientalmente sostenibles para los agricultores rurales.

Entre los programas que creemos que el Congreso de los EE. UU. debería apoyar firmemente, incluidos en el marcado del Senado del proyecto de ley año fiscal 2024, están: $15 millones para el programa de derechos humanos de USAID, que apoya el respeto por los derechos humanos, la protección de los defensores de los derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz; $25 millones para comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas; programas para la reintegración de combatientes a la vida civil; actividades de remoción de minas; programas para ayudar a formalizar la titulación de tierras y devolver tierras a los desplazados internos; programas para ayudar a los campesinos a cambiar a cultivos legales; apoyo al sistema tripartito de justicia transicional establecido después de los acuerdos de paz de 2016, incluida la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, así como actividades de seguimiento para compartir lecciones aprendidas e implementar recomendaciones de la Comisión de la Verdad; programas de apoyo a los derechos laborales; y programas para ayudar e integrar a venezolanos y otros migrantes y refugiados mientras que al mismo tiempo ayudan a las comunidades receptoras.

Urgimos firmemente a proporcionar $5 millones a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, por encima de los $3 millones incluidos en el informe del Senado, por sus invaluables esfuerzos para brindar monitoreo y asesoramiento técnico para mejorar los derechos humanos, proteger a los defensores de los derechos humanos, consolidar la paz y monitorear la situación humanitaria en las zonas rurales aún en conflicto. Además, apoyamos la continuación de las condiciones de derechos humanos en la ayuda militar y policial incluidas en el Senado.

Estas condiciones son necesarias para incentivar el progreso en el respeto de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad colombianas y han estado en la legislación de alguna forma desde el año fiscal 2000.

Les agradecemos de antemano su apoyo a la consolidación de la paz, los derechos étnicos y el estado de derecho en Colombia.

Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES)

African Diaspora Sixth Region of Illinois

Alianza Nacional Afrocolombiana

AMAFROP- PUTUMAYO

ANDAS

Andescol – AtlánHco

ANTTOPOLOGA

APADECOR

Asfrovictol

ASOCAM

Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOCBAC)

Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia (CONPAZCOL)

Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela (ASAFRONELMAN)

Asociación de Desarrollo Integral sostenible Perla Amazónica (ADISPA)

Asociación Étnica de comunidades negras, afrocolombiana y palenquera UBUNTU

Asociación en memoria y dignidad de los ausentes en el César

Asociación mujeres conservando Raíces de Pueblo Nuevo, Córdoba

Asociación de Mujeres Aini

Asociación de Mujeres y Campesinos del Alto Sinú, Tierralta, Córdoba (ASOMUSTC)

Asociación de Mujeres Campesinas y Agroempresarias de Tierralta, Córdoba

Asociación de Mujeres VícHmas del Conflicto (ASOMUVIC)

Asociación de Mujeres Negras Ubuntu

Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño

Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte Cauca (Asimtracampic)

Asociación Nacional Red de Juntanza Ancestral por la Defensa de los Derechos Humanos de

las Comunidades Negras y Campesinas de Colombia (ASONARJU)

Asociación para el Desarrollo Social Villas de San Pablo

Asociación Social Afro

Asociación Comunitaria VícHmas de Corozal la Estrella

Asociación de VícHmas TurísHca y Agropecuaria (Asvitagro)

Asoperija norte

Asovida

AssociaHon for CreaHve Ecology

B.O.O.C. Inc.

Campaña Colombiana Contra Minas AnHpersonal

CASA

Casa de la Mujer

Centro de Memoria del Conflicto

Chile Amigó Chicago

ChrisHan Aid

CINEP/PPP

Coalición Colombiana por el Derecho ala Educación

COCOCAUCA

ColecHvo de Pensamiento y Acción Mujeres, Paz y Seguridad

ColecHvo JusHcia Racial

ColecHvo Patria Grande De Chicago

Comisión Étnica para la paz y la defensa de los derechos territoriales (Comisión Étnica)

Colombia Acuerdo de Paz NGO – Colombia

Colombia Humana, NY

Comisión Intereclesial de JusHcia y Paz (CIJP)

Comisión de Paz, No violencia y AnHmilitarismo, de la Alianza Global Convida 20

Comité de Solidaridad con Presos PolíHcos (CSPP)

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH – Colombia)

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH – Valle del Cauca)

Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH – Córdoba)

Community Peacemaker Teams

Comparex

Comunidad de Fe Nueva Vida

Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas (CNOA)

Corporación de Comunidades Negras, Afro-Colombianas, Raizales y Palenqueras de la Mujer

Afrodescendiente y Defensa de Genero Rosa Parks (Corpo Afro Rosa Parks)

Corporación Social Born Again

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES)

Consejo AFRO José Antonio Manjarrez Ariza

Consejo Comunitario Afrodescendiente NELVIS ARAGON

Consejo Comunitario Afro Lomitas Sur

Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán

Consejo Comunitario de Guapi Abajo

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato

Consejo Comunitario Mujeres Afro ‘ELIDA BRITO’ MONGUI, Riohacha, La Guajira

Consejo José Manjarez Ariza

Consejo Laboral Afrocolombiano (CLAF)

Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato

Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (CONPA)

Consejo Nacional de Planeación – Sector población negra afrocolombiana, raizal y palenquera

Consejo Territorial de Planeación Municipal

Coordinación Étnica Afro Centro Sur Cauca Cimarrón

Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU)

Corpades

Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste AnHoqueño-

(Cahucopana)

Corporación Agropecuaria Río Micay

Corporación Centro de Derechos Humanos y Ciencias Forenses (CCDHCF)

Corporación ClareHana Norman Pérez

Corporación Colombiana de Teatro

Corporación Con Ciudadanía

Corporación para el Control Social (CONTRIAL)

Corporación Córdoba Diversa

Corporación Cordevigessoa

Corporación Cultural para el Desarrollo Arlequín y los Juglares

Corporación de InvesHgación y Acción Social y Económica (CIASE)

Corporación de Desarrollo y Paz de Casanare (CASADEPAZ)

Corporación de Educación de InvesHgación Intercultural para los Pueblos (CEIP)

Corporación para el Desarrollo Regional

Corporación DESCOLPAZ

Corporación Jurídica Libertad (CJL)

Corporación para la Educación y AutogesHón Ciudadana

Corporación Mujer Niñez y Juventud (CMNJ)

Corporación Nuevo Arco Iris

Corporación PODION

Corporación Pro JusHcia Social

Corporación Semillas de Dignidad (CORSEDI)

Corporación Social y Cultural Manos a La Paz

Corporación Viso Mutop

Corporación Universidad Reformada (Unireformada)

Corporación Viva la Ciudadanía

CorporaHvo SIN OLVIDO, Colombia

CPDH HÉCTOR ABAD GÓMEZ

Cumbre Nacional de Mujeres y Paz

CUT ATLÁNTICO

Defensa de Niñas y Niños Internacional DNI-Colombia

Departamento de Derechos Humanos de la CUT Valle

Dipaz Colombia

Eco aldea la experiencia

Ecos de Colombia en Costa Rica

Ecosisgaia

Equipo ClareHano ante la ONU

Escuela Nacional Sindical (ENS)

Federación de Estudiantes Universitarios (FEU COLOMBIA)

Federación Por Mares y Ríos

FOR Peace Presence

Foro Interétnico Solidaridad Chocó (FISCH)

Fundación de derechos humanos de las vícHmas de la violencia en Colombia (FUNDEHUVICOL)

Fundación de Diaconía (PAZOS)

Fundación EGEIS Internacional

Fundación Enlace Social

Fundación Escuela de Paz

Fundación Etnikos

Fundación GAAT- Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans

Fundación LA NUEVA PRENSA Colombia

Fundación Mujeres Indígenas VícHmas y VícHmas del Conflicto Armado en Colombia

(FUMIVICAC)

Fundación Niños del Presente

Fundación Nydia Erika BauHsta

Fundación Paz & Reconciliación

Fundación Rostros y Huellas del SenHr Humano

Fundación Social Para La ProducHvidad

Fundación Social y Comunitaria EMNALUZ

Fundación Sumapaz

Fundación Vida Digna

Fundación Vida Grupo Ecológico Verde

Fundación Visión Pacífico «VP»

Gestapaz

Grupo Motor PDET, Municipio de Fonseca

Grupo de InvesHgación en Derechos ColecHvos y Ambientales (GIDCA)

Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos

Heartland Alliance InternaHonal

Huipaz

Igbo American Heritage FoundaHon

Iglesia Anglicana – Parroquias Anglicanas de Barranquilla

Iglesia Menonita de Colombia

Iglesia Menonita de Teusaquillo

Iglesia Presbiteriana de Colombia

IniciaHva mujeres por la paz

InsHtuto Internacional de Raza & Equidad – Colombia

InsHtuto de Pueblos Territorios y Pedagogías para la Paz

InternaHonal Social Afro FoundaHon (ISAF)

IURISCOL ASESORES INMOBILARIOS S.A.S.

Juntanza Nacional Campesina y Popular “Luz Perly Cordoba Mosquera”

Justapaz

JusHcia sobre los derechos humanos

La Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (CREDHOS)

La Fuerza Nacional Campesina

Legión Albion

Madres por la Vida

Mesa de derechos humanos y atención humanitaria del oriente anHoqueño

Mesa Intersectorial de Economía del Cuidado

Mesa Nacional de Interlocución Social por la Paz (MENISP)

Mesa Nacional de VícHmas Pertenecientes a Organizaciones Sociales (MNV)

Ministry One

Movimiento Nacional por los DDHH Afrocolombianos (CIMARRON)

Movimiento Social Discapacidad Colombia (MOSODIC)

Movimiento Social Paro Cívico de Buenaventura «Para Vivir con Dignidad y en Paz en el

Territorio»

Movimiento de VícHmas de Crímenes de Estado (MOVICE)

MulHred Alimentaria de Bosa

NaHonal Lawyers’ Guild-Task Force on the Américas

Observatorio Comunal

Observatorio de vícHmas

ODEPRIVICOR

ONG Despertar, Tumaco

Organización sindical de Emcali (USE) Cali, Colombia

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

La Paz Diversa y AfirmaHva

Peace Udechukwu-Ezeka

Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo

Portland Central America Solidarity Commimee

Presbiterio de la Costa, Iglesia Presbiteriana

Presbiterio de Seamle, Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos

Prison Fellowship Colombia

Proceso de Comunidades Negras (PCN)

ProtecHon InternaHonal

Recipaz—Colombia

Red Colombiana de Lugares de Memoria

Red DDHH Francisco Javier Ocampo Cepeda

Red Mujeres por La Paz de Córdoba

Red Nacional de IniciaHvas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra (REDEPAZ)

Red Nacional del Agua de Colombia

Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Kambirí

Red Proyecto Sur

Red Solidaria Colmena (RSC)

Red Somos Génesis

Red de voceras y voceros para la ya nada jusHfica la violencia contra las mujeres

Rescatemos Colombia

Resguardo Indigena Kwet Wala

Resistencia Carrilera La 70

Sindicato Nacional de Empleados Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (SINEDIAN)

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social (Sintraseguridadsocial)

Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Públicos y Privados Afrodescendientes

Negros Raizales y Palenqueros de Colombia (SINAFROCOL)

Resistencia Carrilera La 70

Sindicato de Trabajadores de las Universidades Públicas (SINTRAUNICO)

Sintradit

Sistema InformaHvo Sindical de Colombia

Somos Regiones

SEIU LOCAL26

Soulsapaz

SUNET

Tejiendo Cambio

Utradec -CGT

Unión Nacional de Empleados Bancarios

Unión Portuaria de Colombia

Unión sindical EMCALI

Universidad del Cauca

Vamos por los Derechos Valledupar, Cesar, Colombia

Vamos por los Derechos Internacionales

Venezolanos en Barranquilla

Vivamos Humanos

Tambien es apoyada por la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos-IEANPE-del

Acuerdo de Paz 2016 (Special High-Level Instance for Ethnic Groups -IEANPE- mechanism

established by the 2016 peace accord to guarantee implementaHon of the Ethnic Chapter) y

los siguientes individuos:

Alexander López Maya, Senator, Colombian Senate

Jesús Abad Colorado López, photojournalist

Virginia Benítez, INADI InsHtute against DiscriminaHon, Xenophobia, Racism and Intolerance

Milton Mejía, Pastor, Presbyterian Church of Colombia and NaHonal Coordinator of Dipaz

Angélica Ortiz, activist

Roberto Benz, acHvist, Former VP of Frederick Douglas FoundaHon

Norma Lozano-Jackson, Former Director and Founder of the Office of InternaHonal Programs

at Benedict College, USA

Peter Jackson, PhD in Economics Harvard University

Richard Garcia, Licensed Electrician, New Jersey

Maritza Figueroa, Supreme Real Estate Broker/Owner