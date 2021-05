Marcelo Agre: Menor de edad asesinado por agente de Policía

Marcelo Agre de 17 años es una de las víctimas fatales del accionar de la Policía durante las manifestaciones del Paro Nacional en la ciudad de Cali. El joven que salió a protestar junto a su hermano Junior Agre de 19 años, fue asesinado por un agente de la Policía este 28 de abril.

El hecho ocurrió en el barrio Mauricio Ramos en horas de la tarde, cuando la Policía atendía unos supuestos robos y hacia porte de armas de fuego. En video se aprecia como el menor patea a un motorizado de la Policía y este le dispara al con el arma que tenía en sus manos segundos antes.

El menor que se caracterizaba por ser ferviente hincha del América de Cali, fue llevado por su hermano al hospital Carlos Carmona, donde le prestaron los primeros auxilios y donde su padre se reunió con ellos, para después acompañar su traslado a la Clínica Valle del Lili, lugar en el que el joven finalmente perdió la vida.

Video de los habitantes del barrio Mauricio Ramos, Cali.

Según Armando Agre Bustamante, padre de Marcelo, la patada que su hijo le propinó al policía no justifica el asesinato de su «niño» y el accionar del agente no fue conveniente y más cuando se dice que «que una persona con arma de fuego no debe disparar contra alguien desarmado».

Armando Agre Bustamante, padre de Mariano Agre.

El hecho que ha generado una ola de criticas para la Policía Nacional en redes sociales es hecho de investigación. El padre pidió que el crimen contra su hijo no quede impune y se hagan las investigaciones pertinentes.

