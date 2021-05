Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno con preacuerdo: Comité del Paro

Luego de 4 días de espera por la firma del presiente Duque al preacuerdo sobre garantías para la protesta, el gobierno no tiene una respuesta para el Comité Nacional del Paro. El documento que se trabajó conjuntamente durante varios días no ha sido aprobado.

Esta situación, según el Comité del Paro, hace responsable de los retrasos al gobierno, sin embargo, no se entiende por qué, un documento con unas condiciones mínimas de no agresión a las manifestaciones no es avalado por Duque. Así lo manifiesta Maltes, presidente de la CUT.

Preacuerdo fue negociado con gobierno y ahora el gobierno no lo firma

Según lo informado por el Comité del Paro, en rueda de prensa en la noche de este 27 de Mayo, el próximo domingo adelantarán una nueva reunión con el gobierno en la que esperan que ya se tenga una respuesta por parte del ejecutivo en torno a dichas garantías.

Esta es la declaración

«Teniendo en cuenta la complejidad de la situación política que vive el país el pasado lunes 24 de mayo el comité Nacional de paro aprobó por unanimidad por consenso el preacuerdo a que llegamos con el gobierno en materia de garantías para el ejercicio de la protesta social.

Hoy jueves 27 lamentamos que el gobierno nacional no nos tenga una respuesta sobre el documento de garantías para ejercer la protesta social pacífica en Colombia.

Lo que vemos es una acción dilatoria del gobierno para cumplir para firmar lo acordado y por lo tanto esa actitud dilatoria que no entiende la complejidad que vive el momento hace que el responsable del paro, por supuesto, sea el gobierno del presidente Duque que se niega a firmar el acuerdo de garantías y no nos ha dado por lo tanto una respuesta sobre en qué fecha se debe iniciar la negociación del pliego de emergencia.

Hemos acordado una nueva reunión para el domingo a las 10 de la mañana, previo a la entrega del documento que nos hará el gobierno sobre el preacuerdo.

El comité Nacional de paro aspira a que el domingo llegamos a un acuerdo sobre las garantías para ejercer la protesta social sobre la metodología qué debe desarrollarse para la negociación del pliego de emergencia y que se instale la mesa de negociación del pliego emergencia.

Esas son las propuestas que hemos dejado en la mesa y esperamos que el gobierno las tome con seriedad.

Muchas gracias amigos y amigas periodistas.

Hemos sido invitados acá por el gobierno para decirnos que no nos tiene una respuesta de lo que acordamos el lunes 24. Muchas gracias»

