Llueven críticas a Procuraduría por investigaciones contra congresistas de oposición

Primero, amenazan a mi familia sin recibir ninguna protección del Estado, después, la Procuradora y ex ministra de @IvanDuque me saca de los debates con una investigación absurda y sin sentido con el fin de poder aprobar sus barbaridades sin oposición ¿democracia? No, ¡TIRANÍA! pic.twitter.com/v1nbxdeooE