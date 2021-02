La tragedia continua en Ituango. Dos asesinatos, un atentado y un paro armado.

El lunes 22 de febrero la comunidad de Ituango denunció nuevas vulneraciones a los Derechos Humanos en el municipio, dentro de las que se encuentran el homicidio de dos personas, un atentado contra un líder social y un paro armado al transporte púbico realizado por un grupo ilegal.

Organizaciones defensoras de Derechos Humanos aseguran que la violencia en Ituango está recrudeciendo, situación que pone en riesgo a todos los habitantes del municipio y las zonas rurales aledañas.

Denuncia: Paro armado contra el transporte público hacia Ituango, doble homicidio en en sector de Agua Linda, y un atentado contra un líder social en el sector de Palo Blanco. La comunidad Itangüina reclama garantías reales de @anibalgaviria @GobAntioquia @infopresidencia pic.twitter.com/nV2JyPlB1a — PSG-GarantiasDDHH (@GarantiasPSG) February 22, 2021

Ituango amaneció bajo fuego

Según informaron defensores de Derechos Humanos en el territorio, un grupo armado ilegal realizó un paro armado contra el sistema público de transporte. Se dio la orden de suspender la salida de buses y se detuvo un bus en la vereda Guacharaquero, amenazando al conductor, por tal razón, los buses que salgan de Medellín hacía Ituango solo podrían llegar hasta San Andrés de Cuerquía.

Sumado a ello se reportó el asesinato de dos jóvenes, identificados como Esneyder García de 19 y Milena Pérez de 18 años. Los hechos violentos se presentaron en el sector conocido Agua Linda, ubicado a media hora del casco urbano de Ituango.

La comunidad alertó a policía y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, luego de encontrar los cuerpos sin vida abandonados en vía pública.

Además, en la vereda Palo Blanco, un líder social denunció que fue víctima de un atentado.

Varios indígenas, campesinos y campesinas que fueron desplazadas desde las veredas Las Arañas, Alto del Limón, Quebrada del Medio y La Quindío hacía el casco urbano de Ituango, después de múltiples amenazas en las zonas rurales, están regresando a sus territorios sin ninguna garantía en medio de esta ola de violencia.

La Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte y Bajo Cauca ha alertado sobre todos los hechos violentos presentados en la mañana del 22 de febrero.

En el municipio se realizará un consejo extraordinario de seguridad, sin embargo, se denuncia que no hay garantías para la vida y permanencia en el territorio de las comunidades indígenas y campesinas.

Solicitan verificación internacional

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y las organizaciones sociales del Proceso Social de Garantías, enviaron una carta abierta al Secretario General de la ONU, António Guterres, informando la crisis humanitaria que está viviendo el norte de Antioquia, sobre todo, el municipio de Ituango.

Según el CCEEU, los desplazamientos masivos en Ituango corresponden a «presiones de disidencias de FARC para que las comunidades se desplacen, mientras por su lado, son las AGC impiden las que impiden ese desplazamiento, buscando utilizar a la población como escudo humano ante un eventual enfrentamiento armado.»

Además, responsabilizaron al Gobernador Aníbal Gaviria Correa y al Presidente Iván Duque Márquez , «por su papel sistemático de omisión a los escenarios de consumación de riesgos» que están notificados en las alertas del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo AT 003-17, AT 029-18 subsumidas en la AT 004-20.

Finalmente, solicitaron a la Organización de las Naciones Unidas que insten a Iván Duque Márquez y al Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, a que «atiendan de manera responsables y urgente esta crisis humanitaria».

Sumado a ello, solicitaron a Iván Duque que implementen los Acuerdos de Paz y se establezcan rutas y mecanismos realmente efectivos «para la prevención, la protección y la lucha contra la impunidad de las estas víctimas de la violencia y de las/los líderes sociales en el Antioquia.»

