FARC reconocieron su responsabilidad y consecuencias profundas por el secuestro

Foto Comisión de la Verdad

De histórico en la construcción de la paz fue calificado el acto de reconocimiento de responsabilidad de las FARC ante sus víctimas del secuestro en acto ante la Comisión de la Verdad.

“Queremos decirle a las víctimas que su dolor es un dolor que tenemos que llevar todos y todas en Colombia. Eso hemos sido y desde allá tenemos que rescatarnos como seres humanos”: @FranciscoDeRoux #EnVivo ► https://t.co/MJElW4EXEm pic.twitter.com/Qhnlm4KbBx — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) June 23, 2021

El evento que empezó pasadas las 9 de la mañana se inauguró con unas palabras del Presidente de la CEV, Francisco de Roux, quien agradeció a las víctimas por asistir y reiteró la importancia de que los ex FARC asistan a estos espacios cuyo fin es, a partir de la verdad, trabajar por la reconciliación.

La Comisión de la Verdad expresó que el secuestro como práctica masiva, su prolongación en el tiempo y su extensión en el territorio colombiano, en su momento, causó el sentimiento de impotencia e inseguridad en toda la sociedad.

«Yo sé con qué tremenda resistencia interior están aquí presentes los que fueron arrebatados de su libertad por años», señaló el presidente de la CEV.

En medio del dolor que se veía reflejado por parte de las víctimas y el arrepentimiento verbal de los ex FARC, algunos actos simbólicos se tomaron la mañana en el Teatro Libre, en Chapinero.

Armando Acuña, exconcejal del municipio de Garzón en el Huila, quien fue secuestrado en el año 2009, entregó simbólicamente una revista y un libro que le habían dado durante su cautiverio a Carlos Antonio Lozada

Para Roberto Lacouture, quien fue privado de su libertad por esta guerrilla en 1989 en el departamento del Cesar, sucesos como el cautiverio que tuvo que vivir en las montañas del país no se pueden olvidar, entre otras cosas, por las atrocidades que tuvo que vivir y acciones que tuvo que ver aún después de su liberación perpetradas por parte de las FARC.

Uno de los momentos más esperados de la mañana fue el encuentro entre la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y sus antiguos captores, algo que no pasaba desde su liberación en 2008.

Betancourt cuestionó los discursos de los ex guerrilleros. «Yo quería oírlos hablar desde su corazón, no desde la política. Este es un encuentro de corazón, este no es un encuentro político. Aquí estamos seres humanos, no está el Estado. Estamos los colombianos al desnudo mirándonos en el drama que hemos compartido»

Afirmó la política: «Quienes actuaron como señores de la guerra y quienes los padecimos, todos aquellos que estuvimos en el ojo del huracán de la guerra, nos levantamos al unísono ante Colombia para decirle al país que la guerra es un fracaso, que solo ha servido para que nada cambie y para seguir postergando el futuro de nuestra juventud».

La colombofrancesa se refirió al momento que vive el país y aprovechó el encuentro para decirle a los exguerrilleros que la estigmatización y la calificación de terroristas a los jóvenes manifestantes, es, en gran medida responsabilidad de ellos

“Pero que la memoria no nos incite a la venganza, sino que sea una memoria grande que nos ayude a comprender la tragedia”: @FranciscoDeRoux, presidente de la @ComisionVerdadC, en #VerdadesQueLiberen pic.twitter.com/nDgvhZtFyo — Comisión de la Verdad (@ComisionVerdadC) June 23, 2021

En este encuentro participaron tres ex integrantes del secretariado de las FARC, como Rodrigo Londoño, Carlos Antonio Lozada y Pastor Alape, además de otros integrantes del Estado Mayor

Londoño presidente del partido de los Comunes expresó:»necesitamos sanar las heridas. Este es un paso más para sanar esas profundas heridas que dejó el conflicto. La Comisión de la Verdad se está jugando un papel muy importante con la verdad y con el diálogo»

Rodrigo Londoño, reconoció que muchas de las personas secuestradas fueron sometidas a tratos indignos de su condición humana y padecieron lesiones físicas y morales que aumentaron su sufrimiento en cautiverio.»A todas y todos los que de algún modo sintieron el peso de la privación injusta de la libertad de la víctima les expresamos desde lo más hondo de nuestro ser que lo sentimos de veras y que esperamos alguna vez puedan perdonarnos por el incalificable daño infringido», sostuvo.

El acto de reconocimiento de responsabilidad ha sido calificado como un paso fundamental de un proceso que muestra las virtudes de un acuerdo de paz, el ver sentados en la misma sala a ex perpetradores y a víctimas superando dolores y prejuicios.

