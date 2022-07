Juliana Márquez, madre de Iván Duque, salpicada en red de corrupción de Mario Castaño

Juliana Márquez. Fotografía El Unive

El saliente presidente Iván Duque no abandonará la Casa de Nariño sin varios cuestionamientos y escándalos. Tras las denuncias de una mala gestión y el robo de la Paz bajo su administración, surge otro evento pero esta vez, la salpicada es Juliana Márquez, madre del presidente.

La periodista Sylvia Charry de la revista Cambio, hizo pública una interceptación en poder de la justicia, en donde se escucha presuntamente una conversación entre Juliana Márquez y Nova Lorena Cañón, investigada por hacer parte de la red de corrupción del capturado senador Mario Castaño.

Hace un mes, la relacionista Cañón afirmó que Juliana Márquez no tenía nada que ver con su actuar en medio del caso de Las Marionetas. “Era ajena a todo, a los pagos del Ministerio de Cultura, a lo de las ambulancias, lo que me iban a dar de Sacúdete. Ella sabía que iba a las gestiones, pero no que Mario me entregaba pagos”.

Pese a las afirmaciones que señalan la inocencia de Juliana Márquez, con el audio conocido muchas figuras públicas han cuestionado a la mamá del presidente.

¿Qué dice el audio entre Juliana Márquez y Nova Lorena Caño?

Vídeo de La W.

Lorena: Ah, bueno señora, acabo de salir de la SAE. Le dejé una artesanía al teniente coronel Castillo porque ya se está terminando de finiquitar el tema del inmueble del barco San Rafael.

Juliana: ¡Ay, no puede ser!

Lorena: Sí, me dijo: venga, Lorena miremos todo, le decimos, estamos esperando un apoyo de la Gobernación, pero ya está listo. Dijo, Lorena, quiero que organicemos una reunión con el director de SAE porque si la señora Juliana necesita otros inmuebles que nos diga en qué ciudades quiere. Tenemos 28.000 inmuebles con los que podemos apoyar.

Juliana: ¡Ay, no, Dios mío!

Lorena: Me dijo, miremos de pronto en el Tolima qué se puede hacer…

Juliana: ¿Qué pasó con lo del Tolima?

Lorena: Con lo del Tolima, no, acuérdese que con lo del Tolima no le hemos pedido ningún inmueble a él.

Juliana: No, pero ¿con lo de la Cruz Roja?

Lorena: Con lo de la Cruz Roja, están haciendo como toda la consulta. La señora Luz de Soler también está allá ya pendiente. Yo viajé, dos días después de que hablé con Juliana, ella miró, tomó fotos, todo, se reunió con el de la Cruz Roja y todo porque la conoce.

Juliana: ¿Ella fue?

Lorena: Sí, ella fue. Dos días después de que hablé con Juliana, yo viajé con la señora Luz. Y la señora Luz tiene muy buen nexo con la Cruz Roja, porque les presta a las bodegas aquí en Bogotá para que guarden las cosas.

Juliana: ¡Ah, qué maravilla!

Lorena: Sí, entonces dijo, digámosle a la señora Juliana, dijo, Lorena, voy a organizar una reunión, usted viene y conectamos a la señora Juliana y ¿en qué ciudades necesita inmuebles? porque hay varios, en Guayabal tienen 9, en Honda hay 7, en Espinal hay 17.

Juliana: Ah no…

Lorena: Dijo pues que me diga la señora Juliana, se organiza, porque si necesito que me cuente esos talleres escuela que la señora juliana quiere dejar, podemos dejarlos en concesionados (sic) con los inmuebles.

Juliana: Perfecto.

Reacciones

El nivel de podredumbre en el Gobierno de @IvanDuque es tanto, que hasta su madre, Juliana Márquez, está relacionada con la red de corrupción del capturado senador Mario Castaño. Su papel: habría intercedido ante funcionarios públicos para cumplir deseos del grupo delincuencial. — Wilson Arias (@wilsonariasc) July 18, 2022

¿Entonces la mamá del Presidente Duque, Juliana Márquez, hablaba con Nova Lorena Cañón (implicada en la red de corrupción del capturado Senador Mario Castaño) sobre bienes de la SAE, mientras Juliana le hacía gestiones ante entidades del Gobierno para proyectos sociales? ¡Grave! — Sandra Ramírez (@SandraComunes) July 17, 2022

Este gobierno llego a tal grado de corrupción que hasta la madre del presidente de la república, Juliana Márquez, alias "La Madrina", aparece en la trama de corrupción del senador Mario Castaño.

¿Cuánto recibió "La Madrina" de la coima de 300 millones entregada a su asistente? — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) July 17, 2022

Otros audios investigados por la Fiscalía General de la Nación indicarían que en conversaciones que hacían referencia a Juliana Márquez, se le señalaban como “la jefa” y “la madrina”, lo que también generó todo tipos de comentarios en redes sociales.

Otras noticias:

Empresa minera Libero Cobre acusada de haber filmado ilícitamente a menores de edad en Putumayo

En 2022 ya fueron asesinados 26 firmantes de paz: ejecutan en Antioquia a Robin Muñoz Taborda