Empresa minera Libero Cobre acusada de haber filmado ilícitamente a menores de edad en Putumayo

Fotografía Colectivo Ciudadano en Defensa de Mocoa.

Siguen en el Putumayo las críticas acerca de la actividad de megaminería que la empresa Libero Cobre tiene planeado llevar a cabo y que acabarían dañando el territorio amazónico por consecuencia de un plan de explotación programado para 7800 hectáreas.

El riesgo ambiental de dicho megaproyecto, sin embargo, no es el único factor imputado a la empresa multinacional, pues fue acusada, con evidencias, de hacer regalos a las comunidades parroquiales para ganar consenso en la población en un territorio donde tiene interés, lo que también fue denunciado en marzo en el Vaticano por la Red Iglesia y Minería.

Las dudosas donaciones de la empresa, por otro lado, no fueron dirigidas solamente a entidades religiosas, sino también a la comunidad civil, sobre todo en el municipio de Mocoa, donde la empresa hace presencia y en donde entregó electrodomésticos al centro educativo rural Pueblo Viejo.

Quien denunció el hecho fue un docente de dicha institución educativa, Gustavo Brender Delgado, que en un audio circulado en redes delató la presencia de la empresa en la escuela, en donde fueron tomadas fotos y videos de los estudiantes, menores de edad, sin la previa autorización, es decir ilegalmente.

Ante las “regalías” de Libero Cobre, Gustavo Brender señaló que se emprendieron acciones de protesta pacífica para rechazar esta práctica y mas en general el proyecto megaminero, <<también se realizó un festival de la montaña, del agua y la vida en Pueblo Viejo>>.

El docente señaló que las comunidades campesinas, <<en sus necesidades y por el abandono del estado>>, aceptan esta situación de “ayudas”. Lo más preocupante, sin embargo, es que lo hagan también <<académicos, profesionales, directores, rectores e inclusive compañeros docentes>>.

Específicamente, se denunció que el pasado jueves 14 de julio, Libero Cobre cometió vulneraciones a cuestas de los estudiantes del centro rural Pueblo Viejo:

El 14 de julio en horas de la mañana [la empresa] hace presencia, como ya varias veces lo había hecho, y varias veces lo hemos manifestado su rechazo, en nuestro centro educativo en la entrega de unos electrodomésticos, cosa con la que no estamos de acuerdo y no aceptamos ese tipo de vulneración a nuestros estudiantes y denuncio públicamente un delito penal: el registro de la toma de fotografías y videos a nuestros estudiantes menores de edad sin la debida autorización, el debido consentimiento informado por parte de los padres de familia para que esta multinacional llegue a hacer. No sabemos cuál es el propósito, cuál es el fin.