«Alianza Colombia libre de Fracking» denuncia situación ambiental y hostigamientos en Magdalena Medio

Fotografía Alianza Colombia Libre de Fracking. Fotografía Red por la Justicia Ambiental en Colombia.

La asociación Alianza Colombia libre de Fracking realizó en la mañana del 21 de febrero una rueda de prensa denominada «Fracking: La vida en riesgo» desde Puerto Wilches, departamento de Santander.

El evento se llevó a cabo con el objetivo de visibilizar y denunciar una serie de graves hechos sufridos en Puerto Wilches, en el Magdalena medio, que tuvieron consecuencias en la vida de defensoras y defensores ambientales quienes se oponen a las actividad de fracking en el territorio, operadas por el grupo Ecopetrol.

El fracking, también denominado fracturación hidráulica, es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto a gran profundidad. El principal riesgo que genera es la contaminación del agua tanto por aditivos químicos como por fugas de metano, el gas que se extrae de la roca de esquisto, y también la ocurrencia de sismos.

En la rueda de prensa la Alianza Colombia libre de fracking, a través de sus integrantes, comunicó con <<profunda indignación>> unos mensajes de denuncia a la opinión pública:

Desde su exilio parisino tomó la palabra la joven activista ambiental Yuvelis Natalia Morales, integrante de la Alianza Colombia libre de Fracking y Consejera de Juventud de Puerto Wilches:

En su intervención la activista ambiental responsabilizó directamente al Gobierno colombiano, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y a Ecopetrol, empresa del proyecto en cuestión, por su situación, por las omisiones, por las mentiras y también por las estigmatizaciones que ella y otros líderes ambientales están sufriendo.

Morales señaló la imposición operada por los actores denunciados, que no aceptan que la gente en Puerto Wilches rechace el fracking, además, como hicieron con ella, niegan los derechos de los demás en medio de amenazas, muertes, incertidumbre y miedo.

A mí me han negado todos mis derechos. Tengo derecho a la vida, a mi integridad física, a manifestarme e vivir en mi territorio. Estos derechos a mí me han sido negados y quitados , por eso le recalco el derecho. Hoy se me hace imposible creer que en medio de unas amenazas y de unas persecuciones a mí me haya tocado salir corriendo como si yo estuviera haciendo algo malo.

Dejó tres puntos claros: en Puerto Wilches la comunidad no quiere el fracking; por decir esto hay que desplazarse e huir tras amenazas; por decir esto la vida está en peligro. Lo que va a seguir en algún momento, asegura la activista, es una persecución. Paradójicamente mientras Colombia vive luchas ambientales, mientras el Presidente Duque reitera en Europa su compromiso ambiental a los activistas del medioambiente les toca irse de los territorios.

Las mujeres se ven reflejadas en este momento en la violencia de genero total y continua que hay hacia las defensoras de derechos humanos y el medioambiente. Me parece increíble que mientras se anunció lo de la participación de los jóvenes y con ello las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes, a mí, siendo una concejala municipal de juventudes me haya tocado irme de mi territorio porque me amenazaron. Me parece increíble que se esté hablando tanto de tantas fantasías y de tantos paraísos en Colombia cuando no es cierto. A los jóvenes nos están matando, nos están quitando nuestra libertad y nuestro territorio. Ya es insoportable vivir en injusticias, es insoportable que la gente decida sobre tu territorio, ya es insoportable que te amenacen y que nos quieran quitar nuestra integridad física y emocional.

Yuvelis Morales