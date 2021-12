Fernando Sanclemente fue imputado por destrucción de pruebas en caso de «narcofinca»

Fernando Sanclemente. Fotografía Fiscalía General de la Nación.

Este lunes 13 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos de ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio a Fernando Sanclemente. Ante un juez de control de garantías de Bogotá, el ente presentó evidencia que incriminaría al exembajador, quien además se declaró inocente.

Dentro del material de la FGN figura el testimonio del ex mayordomo de Fernando Sanclemente, Laureano Martínez y quien manifestó a la Fiscalía su intención de contribuir en el caso en el que según él, Sanclemente tenía en pleno conocimiento.

«Usted reunió a varios de los trabajadores de la finca Haras de San Fernando y les ordenó quemar todos los bienes muebles y enseres pertenecientes a la familia del señor Laureano Martínez, exempleado suyo en la calidad de mayordomo», manifestó el fiscal Daniel Hernández durante la imputación.

De acuerdo a la Fiscalía, fueron destruidos un computador de mesa, un computador portátil, una tableta, un disco duro de 500 gigas, memorias USB, una caja de cuadernos y documentos que contendrían «información relevante para establecer la posible participación de otras personas en el funcionamiento del cristalizadero de cocaína descubierto por las autoridades el 12 de febrero de 2020».

“Adicional a ello, enseres que eran de la propiedad de la familia de Laureano Martínez. Usted, para la época de los hechos sabía y conocía que dichos elementos materiales probatorios habían sido entregados, algunos, por parte de la Policía Judicial para que generará disposición sobre los mismos, pero sobre estos usted no tenía titularidad, aún así ordenó la destrucción de los mismos, conociendo que eran elementos que hacían parte de una investigación (…) Usted sabía y conocía por lo menos desde sus capacidades y calidades como abogado, profesional exembajador, exdirector sabía que este hecho estaba prohibido por la ley, más aún cuando no tenía el poder de disposición sobre dichos bienes, no eran de sus propiedad y hacían parte de una investigación forma por parte de la Fiscalía General “, expresó el ente.

Cabe recordar que la producción encontrada en la finca Haras de San Fernando, en el municipio de Guasca, cerca a la capital de país, fue hallada en febrero de 2020 y según la información de la FGN, el material que podría señalar a más implicados en la «narcofinca», fue destruido o desaparecido en septiembre de 2020.

Le sugerimos leer: “masacre policial”: relatoría sobre los 11 asesinatos perpetrados por la Policía el 9S de 2020

Arranca la contienda electoral, así quedaron las listas al Congreso de la República