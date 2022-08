Familias de los Cerezos en Bogotá resistieron al desalojo

Desalojo a familias en Bogotá no tuvo éxito. Fotografía @HOLLMANMORRIS.

Sobre las cinco de la mañana de este martes 2 de agosto la comunidad de la vereda Los Cerezos, cerca al icónico cerro de Monserrate en Bogotá, denunció que la Policía Nacional, miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), gestores de convivencia y miembros de la Alcaldía local de Santa Fe, hicieron presencia en la zona para desalojar a 12 familias que habitan la zona.

Yadira Moroi, una de las afectadas y quien se encuentra en estado de embarazo, señaló que no hubo un acompañamiento adecuado por parte de la administración local y por el contrario se rodeó el lugar con un amplio persona de Fuerza Pública, que además habría agredido a las familias que han vivido allí durante 45 años.

Según la Alcaldía, el desalojo se llevó a cabo por una solicitud de la empresa Acueducto de Bogotá, y el cual según el concejal Manuel Sarmiento presentaba irregularidades al incumplir con criterios establecidos en una sentencia que ya había ganado la comunidad por medio de una tutela que protege a las familias.

“Las familias campesinas y vulnerables ubicadas en los Cerezos en la localidad Santa Fe no pueden ser desalojadas, la administración distrital no cumplió con el proceso correspondiente para garantizar acceso a una vivienda digna. Hoy no se logró el atropello, seguiremos atentos”.

Concejal de Bogotá, Manuel Sarmiento.