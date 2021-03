Expresiones discriminatorias le cuestan la salida al coordinador de enfoque étnico del CNMH

Una grabación en la que Juan Carlos Pulido, nombrado como coordinador de enfoque étnico del Centro Nacional de Memoria, CNMH, habla de manera despectiva de las comunidades indígenas, generó una controversia que le costó el cargo.

A través de redes sociales se hizo viral el nombramiento de Juan Carlos Pulido por unos audios en los que irrespetuosamente se refiere a comunidades ancestrales.

“Ellos nunca van a cambiar y van a ser miserables toda su vida (…) Que tal esos hijue… solo quieren plata y siempre van a ser unos miserables y brutos. No vamos a ceder ni en un 20% de sus pretensiones. En este momento ya me importa un culo, quieren casas, se las hago pues, con esos $300 mil lo que van a hacer es comprar unas flechas y unas tarjetas como dotación por punto de resguardo”.

Las fuertes declaraciones se conocieron tras una reunión virtual, en la que integrantes del Consejo Regional de Indígenas del Cauca (CRIC) hablaban con el gobierno de cómo enfrentar la pandemia del coronavirus.

Pulido estuvo presente en la sesión como miembro del equipo de asesores de MinTic y a él se le adjudicaron estas cuestionables expresiones.

El senador Feliciano Valencia, rechazó categóricamente el nombramiento de Pulido.

Horas antes de dimitir, el excoordinador de enfoque étnico del CNMH respondió que las acusaciones son difamatorias.

«No es cierto que yo haya proferido mensajes discriminatorios contra pueblos indígenas, en ese audio no es mi voz. Jamás me referiría de forma displicente o agresiva contra nadie, no es mi naturaleza».



Juan Carlos Pulido en su cuenta de Twitter.