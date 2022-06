“El porvenir es mejor (...) no miren hacia atrás”: Pepe Mujica tras victoria de Gustavo Petro

Pepe Mujica tras victoria de Gustavo Petro. Fotografía tomada de 609 MPP.

Tras la victoria del líder del progresismo, Gustavo Petro, los mensajes internacionales no tardaron en llegar. Son varios los mandatarios que han felicitado al presidente electo y han anunciado su entusiasmo por fortalecer los lasos del continente americano.

El reconocido expresidente uruguayo, José Mujica o Pepe Mujica, también se pronunció ante el triunfo de la izquierda en Colombia. Su declaración se dio en medio de una comunicación con la emisora radial La W, en donde además de hablar de los retos que tendrá Petro, lo que significa este triunfo para el país y la región, Mujica, envió varios mensajes a las y los colombianos.

“ Pienso que es una oportunidad para entender, para intentar aprender de nuestro propio dolor y empezar por entender que llegar al Gobierno es una responsabilidad, y que ahora la lucha en una sociedad como Colombia es que, algunos enemigos se pueden transformar en adversarios, que no es lo mismo (…) Siempre va a haber diferencias, pero mantener un equilibrio de mutuo respeto y consideración, aprender a convivir en paz. Lo primero que necesita Colombia es Paz para afrontar los problemas sociales , Colombia es probablemente uno de los países más ricos de nuestro continente, desde el punto de vista potencial, y no se justifican los dolores que han pasado ” .

El importante líder, también pidió al Pueblo colombiano a apoyar al nuevo presidente, ya que representa no solo un cambio, sino también una posibilidad para superar los odios y autoevaluar lo que es Colombia, “esa es la ventaja, conocer el dolor desde los dos lados”.

“Yo sé que es un día de fiesta para mucha gente, pero más que nada, hay que tener la conciencia de la oportunidad y hay que ayudar mucho al nuevo Gobierno. El presidente no es un Dios, es solo un presidente que no puede hacer magia, necesita la colaboración de buena parte de su pueblo. Tienen que sentirse todos comprometidos (…) No se puede andar toda la vida cobrando cuentas del pasado. Eso no tiene arreglo, lo que tiene arreglo es el porvenir, y el porvenir es mejor, eso es el problema de Colombia, no miren hacia atrás”.

Pepe Mujica.