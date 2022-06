El exsecretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, será investigado por la Procuraduría

Carlos Soler será investigado por la Procuraduría. Fotografía Secretaría de Seguridad y Justicia – API.

En la tarde de este lunes 6 de junio, Carlos Soler, quien fue señalado de realizar polémicos contratos en la Secretaria de Seguridad y Justicia de Cali y recientemente renunciar a su cargo tras dicho escandalo, nuevamente está en el ojo de la opinión pública, esta vez porque se anunció que será investigado por la Procuraduría General de la Nación.

Como lo denunció el sargento en retiro, Alexander Chala, el exsecretario habría realizado una serie de amenazas en su contra. Prueba de ello es un audio en el que se escucharía a Soler afirmando que se “cargará” al militar que develó los contratos entre el funcionario público y Leonardo Barrero, quien según alias “Otoniel” tendría nexos con grupos paramilitares.

“Yo no me meto con nadie, pero el que se mete conmigo me lo cargo y a ese sargento Chalá me lo voy a cargar. Ya le abrieron las investigaciones que tenía paradas hace once años, como se mete con el Alcalde también hay que tener cuidado de no patear la lonchera. Si a mí se me atraviesan me voy de frente, no soy un niño jugando”.

Presunto audio de Carlos Soler.