Personalidades del mundo aseguran que dialogar con Miguel Ceballos es dialogar con un «bandido»

En una fuerte carta firmada por cerca de 30 personalidades y organizaciones del nivel mundial, dirigida a personas y colectivos campesinos, negros, indígenas y al comité de paro nacional, que fue conocida por Contagio Radio, aseguraron que es indecoroso y contradictorio dialogar acerca del paro nacional con Miguel Ceballos.

En la comunicación aseguran qué » así como era indecoroso y contradictorios desde todo punto de vista sostener la búsqueda de alguna solución con Carrasquilla, no menos perverso es reencauzar aún desprestigiado consejero o comisionado, repudiado por gran parte de la opinión pública dentro y fuera de Colombia».

Según los y las firmantes Ceballos ha liderado la burla más infame del derecho internacional, desconociendo protocolos válidos firmados ante la comunidad de países garantes conformada para acompañar los diálogos de paz de Colombia con el ELN.

También señalan que Ceballos encabezó una campaña de persecución contra el gobierno Cubano que desembocó en la sanción por parte del gobierno Trump en Estados Unidos en contra de esa nación, luego de un «siniestro cabildeo«.

Por estas razones afirman que este Alto Comisionado es reconocido como «enemigo de la paz y la justicia» que ha actuado en contra de acuerdos internacionales e incluso ha cometido el delito de «Perfidia» tipificado en el Derecho Internacional.

En la comunicación van más allá, pues aseguran que este funcionario tiene una «altísima deuda con el país y con el mundo» y denuncian que ha dirigido acciones de inteligencia militar en el cauca y ahora se complace y se posiciona en medio de una matanza de líderes sociales y ex combatientes.

Como otra de las conclusiones pidieron que se eleve la exigencia de la destitución inmediata de Miguel Ceballos, pues ocupa un cargo que estaría destinado para alguien con una mínima credibilidad moral.

Por último a las organizaciones a las que la misiva está dirigida, les advierten que sostener una reunión con Ceballos rehabilitarían a esa figura y estarían «Ni más ni menos que ante un bandido autor de una grave afrenta a la conciencia de la humanidad».

También auguran que adelantar diálogos con Ceballos, relacionados con el paro nacional, podría generar la sorpresa de nuevas «jugaditas» qué estarían siendo preparadas para hacer sucumbir la «lid de esperanza» qué el paro nacional está representando para muchas personas en el mundo.

Adjuntamos el texto completo de la carta

7 de mayo de 2021

Buenos Aires, Londres, París, Bilbao, Madrid y otras ciudades del mundo

Compañeras y Compañeros

Jóvenes y pueblo en general de las barriadas, Estudiantes

Colectivos de mujeres, Bases sindicales y organizaciones campesinas

Proceso de Comunidades Negras, Consejo Regional Indígena del Cauca

Transportadores y Juntas de Acción Comunal

Congreso de los Pueblos

Comité Nacional de Paro y otros espacios de lucha

En rueda de prensa del 3 de mayo, el Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés Tello, recordó cómo las masas movilizadas produjeron no sólo la caída de la reforma tributaria planeada por el régimen mafioso de Duque, sino que llevaron a que el poderosísimo e impune ministro de hacienda, Carrasquilla, junto al viceministro, tuvieran que dimitir. Señala cómo los sectores que protestan saben muy bien “las jugaditas” a las que está acostumbrado el gobierno Duque. En comunicado del Comité Nacional de Paro ese día 3 de mayo indica con claridad entre esas “jugaditas” como está “reencauchar un nuevo proyecto de reforma”.

Ésta es una carta breve y sencilla de algunas personas a quienes nos conmueve y nos duele el desangre de hermanas y hermanos colombianos, causado por unas élites voraces y sus guardianes de turno; un mensaje que no sólo quiere apelar a su compromiso social y político, sin duda histórico y ejemplar en estos momentos, sino a su sensibilidad y moralidad justo cuando está ad portas una “jugadita” tenebrosa que el gobierno Duque prepara.

Tiene que ver con el funcionario que ha invitado a una reunión al Comité Nacional de Paro, según publica él en su twitter, donde afirma: “Agradecemos y valoramos la propuesta de los dirigentes del Comité para realizar esa reunión el próximo 10 de mayo (https://twitter.com/ComisionadoPaz/status/1389952142681780224)”.

Se trata del llamado comisionado de paz, Miguel Ceballos Arévalo, delegado para un supuesto plan de diálogo a fin de desactivar la grandiosa movilización ciudadana y popular que hoy acontece.

Así como era indecoroso y contradictorio desde todo vista sostener la búsqueda de alguna solución con Carrasquilla, no menos perverso es reencauchar a un desprestigiado consejero o comisionado, repudiado por gran parte de la opinión pública dentro y fuera de Colombia, por ser quien ha liderado la burla más infame del derecho internacional, desconociendo protocolos válidos firmados ante la comunidad de países garantes conformada para acompañar los diálogos de paz; fue quien encabezó contra el pueblo de Cuba una perversa campaña de persecución para que aquella nación solidaria con la paz de Colombia, fuera sancionada por el gobierno Trump. No olvidamos su regocijo cuando Cuba fue incluida en listas de los Estados Unidos referidas al supuesto apoyo al terrorismo, a raíz del siniestro cabildeo hecho por Ceballos.

Este Alto Comisionado, acertadamente señalado como enemigo de la paz y la justicia por sus acciones en contra de los acuerdos de carácter internacional, es quien ha promovido el delito de perfidia, proscrito como tal en el derecho de los conflictos armados. Tarde o temprano deberá responder por tal crimen de guerra. Ustedes no pueden prestarse para lavar su imagen y responsabilidad.

Un funcionario que ya de por sí tiene una altísima deuda con el país y con el mundo por su funesta gestión, quien dirige acciones de inteligencia militar en el departamento del Cauca, quien se complace y posiciona en medio de la matanza sistemática de líderes sociales y excombatientes, no puede gozar de ningún modo de crédito alguno. Una razonable exigencia que exaltaría la razón ética y la superioridad moral de Ustedes, es la destitución inmediata de Miguel Ceballos, de un cargo que debería haber ocupado alguien con una mínima credibilidad moral.

De lo contrario, cuando estén Ustedes frente a él, rehabilitándole en el ardid de sus diálogos, estarán ni más ni menos que ante un bandido, autor de una grave afrenta a la conciencia de la humanidad. No pueden sorprenderse después por las jugaditas que Ceballos junto a otros preparan para hacer sucumbir esta lid de esperanza que anhelamos Ustedes con dignidad y coherencia sigan representando.

Con solidaridad y profundo respeto,

Adolfo Pérez Esquivel – Premio Nobel de Paz – Argentina

Mirta Acuña de Baravalle – Cofundadora Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo – Argentina

David L. Raby, Professor Emeritus, History, University of Toronto, Senior Fellow, Latin American Studies, University of Liverpool, member Justice for Colombia

Santiago Alba Rico – Filósofo y escritor – España / Túnez

Servicio Paz y Justicia, SERPAJ – Argentina

João Pedro Stedile – MST – Brasil

Janaina Strozake, historiadora, maestra, campesina del MST, internacionalista – Brasil

Ney Strozake, Doctor, abogado del MST – Brasil

Xiomara Alexandra Torres Jiménez – exiliada, maestra en Ciencias Sociales

Erika Aguirre Rodríguez, exiliada, maestra en Ciencias Sociales

Lidón Soriano – Doctora, profesora, internacionalista

María Victoria Caro Bernal, poeta y presidenta de la Sección de Literatura del Ateneo de Madrid

Luisa Antonia Raby, member Justice for Colombia

Mario Ossaba, Artista, pintor – París

María Piedad Ossaba – Periodista, Directora del portal independiente la pluma.net – París

Alexander Herrera, Profesor investigador Lyon 2 Universidad Lumière, Lyon

Gearóid Ó Loingsigh, periodista y escritor – Irlanda

Iñaki Markiegi Candina – Euskadi

Jesús Martín González, Ana María Uribe Velázquez. Eneko Gerrikabeitia Zenarrutzabeitia, Amaia Herrero Oiarzabal, Raquel del Olmo Rodríguez, Fernando Vaquerizo Gómez, Mónica Alonso San Millán, June Izaguirre Montero, Cristian David Leyva Gutiérrez, Amelia Ortiz Alonso, Antonio Jose Montoro, Paul Nicholson, Maite Gorostiaga, Miren Basaldua, Roberto Lazpita, Ritxi Usategi Uriarte, Fernando Vida Marcos, Alberto Ramírez Argote, Sarai Martin Ruiz, Gotzone Artiñano, Betiana Amica Lopizzo

// Siguen más firmas…