Desde el segundo día de Paro Nacional hubo torturas en TransMilenio: ex funcionario de la Alcaldía de Kennedy

Torturas en Portales de TransMilenio. Fotografía ilustrativa Julián Castañeda / Pulzo.

Nuevamente surgen denuncias sobre torturas en contra de manifestantes en portales de TransMilenio. Este 2 de febrero, la concejala de Bogotá Susana Muhamad; el concejal Diego Cancino; Cristian Cabrera, ex funcionario de DD.HH. de la Alcaldía de la localidad de Kennedy y la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, presentaron nuevos hallazgos sobre los hechos acontecidos dentro de las instalaciones de la empresa de transporte público, particularmente en el Portal de TransMilenio las Américas y el de Suba.

En medio de una rueda de prensa, Cristian Cabrera, manifestó que durante sus acciones de verificación en el Portal de las Américas comprobó que dentro de estas instalaciones, los jóvenes fueron víctimas de detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, tratos crueles, degradantes e inhumanos e incluso de violencia sexual.

Dentro del testimonio de Cristian se cuentan también las capturas de pantalla de conversaciones con la institucionalidad que tenía pleno conocimiento de lo que denunció el ex funcionario. Lo más grave de las declaraciones del defensor, fue que este hecho se presentó desde el segundo día de protestas en el marco del Paro Nacional, es decir, el 29 de abril de 2021.

«El 29 de abril funcionarios de la Alcaldía local, como de la Alcaldía Mayor y varios organismos de control, recibimos alertas en horas de la tarde sobre detenciones ilegales de jóvenes en TransMilenio. Yo me dirigí a ese punto después de recibir esas alertas y después de un diálogo en WhatsApp con esas instituciones, llegué alrededor de las 8:00 de la noche al portal y me di cuenta que tenían jóvenes encerrados dentro de la caseta del guarda de seguridad». Cristian Cabrera, ex funcionario de DD.HH. de la Alcaldía de la localidad de Kennedy.

Policía Nacional golpeó brutalmente a un joven según denuncia de Cristian Cabrera

El ex funcionario además retrató las acciones que los y las uniformadas realizaron en contra de los manifestantes en una caseta del Portal Américas, y señaló que, muchos de ellos venían en sus bicicletas de trabajar y sin embargo, fueron detenidos por el ESMAD, que además les retuvo sus elementos, perdiéndose así bicicletas y un teléfono celular.

«Esa caseta es una caseta muy pequeñita, no tiene ventilación alguna y allí tenían encerrados a 8 jóvenes. Para poder entrar nos tocó negociar con el guarda, el vigilante no nos dejaba entrar para ver como estaban esos jóvenes, a pesar de que el ESMAD estaba al lado y a pesar de que ya habíamos hablado con Policía de DD.HH. de la Alcaldía Local. Después pudimos constatar que esos jóvenes estaban encerrados, 8 jóvenes de los cuales había un menor de edad, y los jóvenes manifestaron de inmediato que fueron golpeados y gaseados en ese cuarto». Cristian Cabrera, ex funcionario de DD.HH. de la Alcaldía de la localidad de Kennedy.

Sin embargo, el arresto irregular en contra de los 8 jóvenes, no fueron la única acción violenta presenciada por el defensor Cristian Cabrera. Según su denuncia, otro joven fue golpeado «fuertemente», mientras una joven iba a ser ingresada a la caseta y salió atemorizada del lugar.

«Estando allí (entrada de los articulados), también el ESMAD trae arrastrando a otro joven, lo llevan golpeando como si fuese un saco de boxeo. Lo ingresan a ese cuarto y lo siguen golpeando fuertemente, lo golpearon tan fuertemente que un mismo policía (…) retira a su compañero del ESMAD y le dice que no le siga pegando. La Policía al ver que nosotros estábamos observando eso, no lo dejan encerrado, sino lo retiran y el joven sale corriendo como puede. También nos dimos cuenta como traían a una mujer que también querían meter a ese cuarto, pero que con nuestra presencia no la ingresaron y solo la pasaron a personal femenino para una requisa» Cristian Cabrera, ex funcionario de DD.HH. de la Alcaldía de la localidad de Kennedy.

Comisión de Justicia y Paz informaron de que en Portal Américas se perpetraron 20 casos de agresión

La Comisión de Justicia y Paz, que además de acompañar diversas manifestaciones en varios sectores de Bogotá y ser garante de los derechos de los y las protestantes, representa a Cristian Cabrera en su denuncia que, según conoció este medio ya es de conocimiento de entes como la Fiscalía General de la Nación, también informó de cifras de las que hizo registró en Portal Américas o Portal Resistencia.

De acuerdo a la organización, desde el 28 de abril y hasta el 3 de junio de 2021 fueron 20 los casos de tortura, de los cuales 8 están documentados. JyP también detalló que fueron 12 las víctimas de violencia sexual con 3 casos documentados; en la localidad de Kennedy también son atribuibles a la Fuerza Pública 2 asesinatos y 1.425 los y las heridas.

«Son tan descarados que nos piden retractarnos»: concejal de Bogotá, Diego Cancino

Desde el mes de mayo, la concejala Susana Muhamad y el concejal Diego Cancino han denunciado el uso de las instalaciones de TransMilenio como «centros de tortura» de manifestantes. En el mes de junio, la empresa admite que si hubo utilizamiento del Portal Suba y Portal Américas por parte de la Fuerza Pública para detener a los manifestantes, sin embargo, Felipe Ramírez, gerente de TransMilenio afirmó que estos hechos ocurrieron únicamente el 3 y 4 de mayo y sin permiso de la transportadora.

Diego Cancino y Susana Muhamad, además se vieron obligados a «retractarse» de las acusaciones realizadas en contra de TransMilenio, pese a que su sustento era el testimonio de las pocas víctimas que decidieron hablar. «Las autoridades distritales, la Policía y TransMilenio sabían estos hechos y no solo no hicieron nada, sino que intentaron desmentir de manera intencional, porque lo hicieron público y privado, le escribieron a Susana y me escribieron a mí y en Twitter también, y en respuesta de derechos de petición que hicimos Susana y yo nos piden retractarnos.

Eso legalmente es muy grave, porque si Susana y yo estuviéramos diciendo mentiras, nos abren una investigación en la Procuraduría, pero Susana y yo estábamos diciendo la verdad y son tan descarados que nos piden desmentir, nos piden retractarnos. Acá lo que parece es que quieren amilanar la protesta por métodos violentos y totalmente autoritarios, acá parece que hay un plan para amilanar la democracia», expresó el concejal Diego Cancino.

La y el concejal de Bogotá, además insistieron en que había pleno conocimiento de este tipo de vulneraciones, pues dentro de las conversaciones que se presentaran a lo largo del proceso legal, se corrobora que existió un grupo de mensajería en el que se denunció lo que sucedía. «(Cristian) hizo parte de un grupo de chat integrado por funcionarios de la Alcaldía de Kennedy, incluida la personería y el delegado de la Policía Nacional para los derechos humanos de la localidad, entre otros, donde quedaron consignadas las actividades de seguimiento y las alertas de esos días», se lee en un comunicado.

«En pantallazos de WhatsApp del día 29 de abril (7:43 p.m.) se lee que un miembro de la Policía “detuvo” a varias personas en el Portal Américas, incluido un menor de edad; hecho que fue puesto en conocimiento del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), vinculado a la Alcaldía Mayor y a la Policía Nacional. Es decir, que tanto la Alcaldía distrital como la Policía Metropolitana estaban al tanto de la situación que se estaba presentando en el portal esa noche, antes del estallido social, e hicieron caso omiso frente a las alertas. Se lee también en los chats que al parecer la intervención del ESMAD se dio por órdenes del Puesto de Mando Unificado (PMU) del que hacen parte altos funcionarios de la administración distrital», agrega el documento.

Los denunciantes y este nuevo testimonio que se traduce en otra pieza más de lo que se presentó desde el 29 de mayo y en lo que seg{un los concejales se han recibido más de 170 denuncias, que no son públicas por temor a represarías, exigieron a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y a la Fuera Pública en que se comprometan con una relatoría independiente que de cuenta de todas las vulneraciones que tuvieron lugar en instalaciones de transporte Público a cargo de TransMilenio.

Susana fue enfática en que así como se realizó una relatoría del 9 de septiembre de 2020, también se debe hacer en el caso particular de los portales pues la ciudadanía «debe saber lo que aconteció». Por ahora, la opinión pública espera pronunciamientos de las autoridades competentes y de la empresa de TransMilenio frente a la denuncia de este nuevo testigo, quien además se vio amenazado desde el 25 de agosto de 2021 y tuvo que abandonar su cargo y apartarse de su familia.

