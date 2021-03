Denuncia de Danesis Acre en contra de la juez Carmen Helena Ortiz

La juez encargada de aceptar o no la decisión de la Fiscalía de precluir la investigación en contra de Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal es una corrupta, así lo afirmó Danesis Acre, asilado en Canadá, en una entrevista con Richard Maok en su canal de Youtube llamado Hacker Fiscalía.

Danesis Acre afirma que se encuentra en asilo político por las decisiones y las amenazas de la juez Ortiz. Estas acusaciones se hacen presente por una experiencia que el testigo tuvo con ella, la cual inició porque presentó una reglamentación de visita en el Juzgado 16 de Familia para poder ver a su hija.

Para esta ocasión, Acre denuncia que la mamá de su hija cometió falso testimonio, fraude procesal y fraude de resolución judicial, caso que llegó al Complejo Judicial de Paloquemao en la unidad de administración pública.

El testigo y el abogado de él fueron ante el juez de garantías debido al miedo de que el caso quedara archivado.

En su momento los jueces le dieron la razón argumentando que se estaba violentando el derecho de libertad de la menor y acusando a su madre de cometer los delitos de concierto para delinquir, ejercicios arbitrarios a la custodia, fraude procesal y fraude de resolución judicial.

Después de varios meses, el caso pasó a manos del juzgado 28, a cargo de la juez Carmen Helena Ortiz, proceso que según Danesis Acre se dilató por 3 años.

(También le puede interesar: ¿Caso Uribe quedará en la impunidad?)

Dentro del desarrollo de la entrevista, Danesis Acre afirma que en 2017, mientras comía en el centro comercial Calima, lugar que queda al frente del Complejo Judicial de Paloquemao, encontró en medio de un almuerzo a Luis Guillermo Arboleda Martínez, que en ese momento era abogado de la mamá de su hija, y a la juez Carmen Helena Ortiz, donde denuncia que fue testigo de la entrega de un soborno del abogado hacia la juez.

Después de estos sucesos, la fiscal encargada del proceso pide archivar el caso, el cual demoró dos meses más para saber la decisión de la juez, que al final terminó por fallar a favor de la mamá de la hija de Danesis Acre.

Acre al reclamar por el resultado de la sentencia y exclamar que la juez Carmen Helena Ortiz es corrupta, afirma que recibió amenazas de muerte por parte de la juez y fue sacado del Complejo Judicial de Paloquemao para ser enviado a la Unidad de Justicia Permanente (UPJ).

Una de las preguntas que se hace Danesis Acre es por qué el caso de Uribe tuvo que llegar a manos de la juez Carmen Helena Ortiz, argumentando que hay jueces de más cargo que ella y afirmando que el caso no va progresar a favor de la justicia como pasó en el caso de él.

<<La justicia no va actuar, como no actuó en mi caso por el simple hecho de que soy negro, negro y porque no tenía dinero para soborna a esta señora. Pero no van en mí sobornar a un servidor público que está para servirme y aplicar el derecho, porque ningún funcionario público está por encima de la Constitución>>

Danesis Acre