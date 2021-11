Defendamos La Paz Colombia destaca logros y retos del Acuerdo de Paz

Defendamos La Paz Colombia. Fotografía Fundación Foro Suroccidente.

El movimiento Defendamos La Paz Colombia celebró hoy el quinto aniversario de la firma del Acuerdo de Paz, emitiendo un comunicado en el que aparece una convicción clara: “la paz no tiene reversa”.

Para la organización el acuerdo suscrito entre el Gobierno colombiano y las antiguas FARC – EP representa el evento político más importante de la reciente historia del País, por eso la agenda pactada tiene que ser urgentemente implementada.

La firma del Acuerdo generó diálogos, esperanza, y además, priorizó la paz como agenda política. Por consiguiente, Defendamos La Paz Colombia subraya el carácter irreversible del cese del conflicto armado.

A pesar de los asesinatos producidos tras la firma del Acuerdo, el movimiento destaca los logros alcanzados en estos cinco años. Además del fundamental alcance del fin del enfrentamiento armado, el Acuerdo ha aportado nuevos métodos pacíficos de resolución de conflictos y una ampliación del espacio democrático.

A través del planteamiento del Sistema Integral de Verdad, justicia y reparación, hubo avances notables en el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el conflicto. También se resalta la mayor centralidad de los derechos de las víctimas. Defendamos La Paz Colombia destaca también el importante respaldo de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Unión Europea en acompañar el proceso de paz.

Obstáculos para la transición de paz

La organización, sin embargo, lamenta como obstáculo a la transición la culpa del Gobierno en no haber priorizado el proceso y no haber cumplido con sus responsabilidades. De tal manera se obstruyeron los esfuerzos de la sociedad para construir la paz. Puntos como la reforma rural integral, la sustitución de cultivos ilícitos y la mayor participación política no vieron sustanciales avances.

El movimiento llama a la paz total, insistiendo en apelarse a todos los grupos armados para que cesen el fuego, y al Gobierno nacional a adoptar medidas para un sosiego estable.

Finalmente, hace un llamado a los candidatos presidenciales. Los invita a que se involucren en el proceso de paz y lleven al cabo políticas públicas, que permitan la total implementación del Acuerdo final de Paz y la protección de líderes sociales.

