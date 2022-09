Condena contra Aida Victoria Merlano despierta cuestionamientos por acción selectiva de la Fiscalía

Fotografía: Wradio

Un Juez del juzgado 20 de Conocimiento de Bogotá, la halló responsable de dos delitos, favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, pues segun el juzgado, las evidencias halladas son suficientes para demostrar que tuvo pleno conocimiento y participó activamente en el acto delictivo.

Mediante sus redes sociales, Aida Victoria mencionó que la fiscalía pidió una pena de 17 años sin beneficio de casa por carcel; además afirmó que confía en la justicia colombiana y cree que su caso avanzará satisfactoriamente. La influenciadora ha insistido en su inocencia y admitió haber visto la cuerda roja que su mamá utilizó para la fuga, pero dijo que nunca supo que se usaria para este acto.

Por otro lado, el odontólogo encargado de realizar el diseño de sonrisa a Aida Merlano el día de su fuga, Javier Guillermo Cely terminó absuelto porque no se encontró evidencia de su participación en el crimen.

Ante la condena, hubo reacción por parte de su abogado, Miguel Ángel del Río, congresistas, y figuras como Gustavo Bolivar, Katherine Miranda, la periodista María Fitzgerald, entre otros. Quienes afirman que la condena es arbitraria y desproporcionada, pues se le acusa a ella, pero no a quienes se encuentran implicados en la compra de votos por la cuál fue condenada su madre.

La condena contra Aida Victoria Merlano es inaceptable. Una decisión que enfrentaremos con toda la contundencia. Estoy seguro de su inocencia y la apoyaré hasta demostrarlo. — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) September 6, 2022

¿Con la condena exagerada de su hija, le están cobrando a Aida Merlano su osadía de enfrentar a la clase política corrupta de la Costa Atlántica?

Además, miren esta denuncia sobre un supuesto soborno de una funcionaria de La Contraloría.https://t.co/sqGQCYD1Mk — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) September 7, 2022

La próxima audiencia se realizará el 13 de septiembre a las 2:00 p.m. y en ella se conocerá el monto de la pena a la que se enfrentará la hija de la excongresista. Por el momento la defensa presentó una apelación a la condena, y esperan que se pueda tumbar la condena que hoy recae sobre Aida Victoria Merlano.

#ATENCIÓN | Anuncian sentido de fallo condenatorio contra Aida Victoria Merlano Manzaneda por la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano. El juzgado fijó para el próximo 13 de septiembre, a las 2:00 p.m., la audiencia en la que se dará a conocer el monto de la pena. pic.twitter.com/ffNqWRj50p — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 6, 2022

Sin embargo, las fuertes denuncias en contra de los integrantes de la familia Char, especialmente las denuncias por intento de homicidio, violación y secuestro que fueron denunciados por la ex congresista refugiada en Venezuela, no han sido investigadas con la misma diligencia por parte de la Fiscalía, pues no se conocen los pasos dados en el proceso.

También habría que recordar que hay otras personas que habrían estado involucradas en la fuga y posterior traslado hasta un paraje en el que uno de sus captores le habría revelado que iba a ser asesinada, razón por la cual decidió escapar de sus captores y buscar asilo en Venezuela.

Por otra parte, tampoco se conocen los avances en las investigaciones tras las denuncias de la participación del Clan Gerlein y el Clan Char en la compra de votos y otros delitos que Merlano habría revelado en una entrevista con una reconocida directora de un medio en Colombia. Sobre esas investigaciones no se conocen los resultados por parte de la Fiscalía.

