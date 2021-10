Colombianos en el exterior piden una mayor representación en el Congreso

Movilizaciones de colombianos en el exterior. Fotografía ilustrativa de Diana López.

La migración de colombianas y colombianos en el exterior ha estado enmarcada en la realización de un sueño o en el alcanzar metas profesionales, laborales, educativas, etc., sin embargo, son muchas más las motivaciones de los y las ciudadanas para salir del país, una de ellas el exilio y la falta de garantías de vida digna en nuestro país.

A las particularidades de la migración, se suma el que muchas y muchos ciudadanos que partieron del país dicen no sentir una representación por parte de la curul del Congreso de la República enfocada en ese escenario. El 12 de octubre, el senador del Partido Político Comunes, Julián Gallo y otros congresistas de oposición radicaron un Proyecto de Ley que busca principalmente ampliar la curules de colombianidad en el exterior.

Según el radicado, se plantea la existencia de seis curules y no una como está estipulado actualmente. En ese escaño estarían dos senadores y cuatro representantes que trasladarían a las y los legisladores las voces de los ciudadanos fuera del país.

"Es un Proyecto altamente positivo que recoge nuestras voces y busca soluciones al problema de la subrepresentacion para la Colombianidad en el exterior, no nos sentimos suficientemente representados ni como nacionales y mucho menos como victimas o personas exiliadas. Actualmente existe una democracia deficitaria con muy baja participación y escasa votación. Nosotros constituimos la gran Nación colombiana en el exterior y pese a la ausencia de un censo y de una caracterización somos unos de los grupos poblacionales con mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas y por ello debemos tener una representación proporcional y en condiciones de igualdad ante la Constitución y la Ley". Ingrid García, activista feminista y miembro fundadora del Taller para la Ampliación Democrática en Canadá para CONTAGIO RADIO.

Esta acción, no es la única que han apoyado los y las colombianas en el exterior. Con más de 820 firmas de colombianos y colombianas en 38 países del mundo, piden una consulta unitaria, digital y democrática en donde se pueda elegir la terna de donde saldrá el candidato de dicha curul.

"Ante la presencia de múltiples precandidaturas para ocupar la curul de la colombianidad en el exterior ante el Congreso de la republica, estamos convocando a todas las fuerzas alternativas a que se unan en el exterior para facilitar una consulta unitaria, digital y democrática que elija una terna para competir por esta Curul. Creemos que solo unidos podemos derrotar a quienes utilizan nuestra curul para negocios personales y así evitar situaciones de corrupción ampliamente conocidas en embajadas y consulados entre otros. Es importante dignificar los derechos de la población migrante, exiliada y refugiada de Colombia". Ingrid García, miembro fundadora del Taller para la Ampliación Democrática.

«Hay un gran desconocimiento de lo que padece un colombiano que no es de alta alcurnia cuando sale del país»: Myriam Ojeda

En entrevista con CONTAGIO RADIO, Myriam Ojeda, vocera del Taller para la Ampliación Democrática en Reino Unido, nos contó sobre la iniciativa de los y las colombianas. De acuerdo a la vocera, las firmas se recolectaron a través de las redes sociales la semana pasada y tienen como base el no sentir que la curul actual en cabeza del representante Juan David Vélez, sea la voz de todas y todos los colombianos.

"Hay un gran desconocimiento sobre lo que realmente padece el colombiano que es de alta alcurnia cuando sale del país o el colombiano que no sale becado completamente con sus gatos pagos. Hay colombianos y colombianas que salen del país por situaciones del conflicto armado, por el desplazamiento y esta curul no se fija en ese tipo de problemáticas. Esta curul esta más pendiente de recibir a los gobiernos del extranjero para mostrarles los potenciales económicos de país, en hacer encuentros de negocios, que eso esta muy bien con el empresariado, pero no es lo único en lo que se debería concentrar". Myriam Ojeda, vocera del del Taller para la Ampliación Democrática.

Según Myriam Ojeda, existen vacíos en la gestión del representante Juan David Vélez, quien se pronunció para rechazar la petición de los y las colombianas de poder elegir la terna, en la que ya hay 10 aspirantes. Los colombianos y colombianas también expresaron rechazo a la idea de que sea una sola bancada la que los represente y mostraron su desacuerdo a que particularmente sea el partido del Centro Democrático el que junto al Gobierno de turno sea quien lleve esa responsabilidad.

Con está solicitud de consulta unitaria se espera que los las colombianas puedan decidir de manera democrática a las tres personas que conformaran esa curul, ya que como ellos mismos manifiestan es lo que puede hacerse por ahora ante las trabas de tiempo que puedan presentarse en los debates que den apertura a más curules.

Colombianas y colombianos en el exterior han pedido la realización de un censo real

Dentro de las aclaraciones dadas por la vocera de Reino Unido sobre la iniciativa ciudadana, también se da cuenta de los problemas que atraviesan los y las colombianas a la hora de ejercer su derecho al voto fuera del país. En Colombia, la Misión de Observación Electoral ha dado informado que las comunidades rurales ven dificultades a la hora de votar por la presencia de grupos armados, y en el exterior según Ojeda, es por la falta de un censo real de colombianos y colombianas en cada país y de consulados que logren abarcar todo el territorio de un territorio extranjero.

Myriam, comentó que incluso equipos jurídicos presentaron al Gobierno Nacional un derecho de petición fundamentado en una investigación de 13 meses en la que se da cuenta de que cientos de colombianas y colombianos no están en censos y por lo tanto no pueden muchas veces registrar su documento a la hora de votar. Por ahora se esperan emprender acciones de tutela pues nunca hubo respuesta alguna.

Comunicado colombianas y colombianos en el exterior.

El panorama electoral y el estallido social visto desde el exterior

Myriam Ojeda se mostró esperanzada por las elecciones de 2022 y aseguró que se evidencia mayor concientización sobre el derecho a votar también como un deber de cada colombiana y colombiano. Según ella, en el exterior y en Colombia se ha visto como han surgido nuevas alternativas contrarias al uribismo, en el cual muchos migrantes no se sienten representados.

La vocera afirmó que si bien antes las personas pensaban que votar no «servía para nada, pues seguían sin ser representados», ahora el panorama cambio desde 2018 y más frente a las violaciones de DD.HH durante el estallido social extendido durante los cinco meses de Paro Nacional.

Por su parte, Indrid García, también manifestó «estamos convencidos y convencidas que la dispersión le daría automáticamente el triunfo a la derecha y que repetir la dispersión de listas, con designaciones centralizadas desde Bogotá, hará que las fuerzas alternativas nos veamos como rivales, dificultando tender puentes para buscar mecanismos democráticos y transparentes que faciliten una lista unitaria».

García, también enumero una serie de razones por las que proyectos que piden más curules para la colombianidad en el exterior no han progresado «primero, la comunidad colombiana en el exterior, no obstante de ser la tercera población territorial más grande y la segunda fuente de divisas para el País, no es valorada como sujeto político y social; segundo, las fuerzas alternativas y progresistas, desde el interior del país, tienden a desestimar el importante potencial político, científico y cultural que representa la población colombiana que ha emigrado al exterior por diferentes razones. Tal actitud hace que desde las direcciones políticas nos consideren como la última de sus prioridades y tercero, la dinámica del trabajo político en el exterior se ha visto permeada por la extrapolación de algunos de los «conflictos» entre las fuerzas alternativas en el territorio nacional.

Ante la pregunta de porque pedir más legisladores en el Congreso, Myriam Ojeda, también aclaró que ese es otro tipo de debate y que lo que buscan es representación de los migrantes de manera integral y advirtió que el debate está en Colombia y debe enfocarse en la labor de los congresistas que velan por el territorio nacional. La colombiana, afirmó que frente a la reducción que han propuesto las bancadas del Gobierno de Iván Duque, lo que se busca es que no exista esa diversidad de representaciones.

