CIDH a la espera de autorización para visitar Colombia

Son varias las organizaciones que han solicitado una misión de verificación por parte de la Comisión Interamericana de DDHH, para que se aborden las denuncias por fuertes y múltiples violaciones de DDHH en el marco del Paro Nacional ocurridas desde el pasado 28 de Abril.

La semana pasada, ONG ´s como Temblores, entregaron un informe a ese organismo internacional y en la mañana de este martes se conoció de una nueva visita por parte de los senadores Gustavo Bolívar y Alexander López Maya a la Comisión en la ciudad de Washington.

Según se ha conocido la Comisión estaría a la espera de autorización por parte del gobierno para poder hacer una visita de verificación a Colombia.

Le sugerimos leer: Fuertes denuncias por represión de policía y FFMM en Yumbo, Valle

Le sugerimos leer: Asesinado Giovanny Cabezas, lider de la Minga Indígena en Jamundí

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la gravedad y el elevado número de denuncias por violaciones de Derechos Humanos en el marco del paro nacional en Colombia.

Según la CIDH y la relatoría especial para la libertad de expresión han venido haciendo un seguimiento a la respuesta estatal ante las protestas iniciadas del 28 de abril y las denuncias que se han presentado hasta el momento.

En el comunicado publicado este 17 de mayo asegura la comisión que están tomando atenta nota acerca de violaciones a los Derechos Humanos como las desapariciones forzadas, la violencia sexual contra mujeres, los asesinatos de personas en las protestas y también las agresiones contra Defensores de Derechos Humanos.

Del mismo modo lamentaron las denuncias en torno a las agresiones en contra de miembros de la prensa que se han registrado y recordaron que el ejercicio de la comunicación debe tener especial protección en el contexto por el que atraviesa Colombia.

«La represión directa los manifestantes o la detención arbitraria de manifestantes son incompatibles con el derecho de manifestar su opinión pacíficamente. El hecho de que algunos grupos o personas ejercen violencia en una manifestación no vuelve, per se, violenta toda la protesta me autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver la protesta mediante uso de la fuerza ni a practicar detenciones indiscriminadas.»

Comunicado de la CIDH