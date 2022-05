«Carente de todo fundamento»: Iván Cepeda sobre declaraciones de Álvaro Uribe Vélez

Iván Cepeda sobre declaraciones de Álvaro Uribe Vélez. Fotografía ilustrativa tomada de El Espectador.

«Expropiaron mi reputación», así fue el pronunciamiento de Álvaro Uribe Vélez frente a la negativa de la juez Carmen Helena Ortiz a la solicitud de la Fiscalía General de la Nación de precluir el proceso en el cual se señala al expresidente como responsable de manipulación de testigos por medio de sobornos.

De acuerdo a la juez, existen suficientes argumentos para llevar al exmandatario a juicio, pesé a esto, Uribe insistió en que es inocente y por medio de una misiva de 42 puntos dio a conocer sus razones. El investigado, además expuso partes del comunicado por medio de un vídeo realizado en vivo y que fue posteriormente publicado en su cuenta oficial de Twitter.

«He combatido con la espada de los argumentos, pero no he sido estafador como lo quiere hacer pensar la carga ideológica de mis adversarios (…) Se llegó a afirmar que yo hubiera buscado testigos (…) Simplemente autoricé al doctor Diego Cadena para corroborar la información que me llegaba, no hay ni una sola prueba que pueda poner en duda esta afirmación».

Álvaro Uribe Vélez.