Capitán de la Policía agredió con taser a una joven en sus partes intimas

Fotografía EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda.

La joven de 21 años, Liliana Rodríguez, fue agredida físicamente por miembros de Policía Nacional. De acuerdo a la denuncia de la víctima un capitán la atacó con una pistola taser en varias zonas de su cuerpo, incluidas sus partes intimas.

«Yo caí en el piso y aún así me levantaron del brazo y me empiezan a picar con el taser en varias partes del cuerpo, entre esas la entrepierna, la vagina, la cintura y me halaban, me torcieron el pie. Tengo morados que puedo comprobarlos”.

Liliana Rodríguez.