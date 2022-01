Las investigaciones que deberían desprenderse de las verdades de Benito Osorio

Este martes se conocieron más detalles del aporte a la Jurisdicción Especial de Paz de Benito Osorio, ex director del Fondo Ganadero de Córdoba y exgobernador de Córdoba, quien aseguró que era imposible negar la cercanía y trabajo conjuntos de los ganaderos con el paramilitarismo.

En la versión de Osorio se involucra directamente al presidente de FEDEGAN, José Félix Lafourie, a su esposa María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y el ex fiscal Mario Iguarán. Se consideraba que quien habría sido elegido para «favorecer» a los paramilitares que en ese momento estaban próximos a entablar los llamados «diálogos de Ralito» que resultaron a la postre en una fracasada desmovilización de las AUC y las ACCU.

Una de las primeras investigaciones que debería desprenderse en la justicia ordinaria sería en contra de Lafourie. Según el testimonio de Osorio, Lafourie habría trabajado de manera cercana y en contubernio con los paramilitares, en concreto Salvatore Mancuso.

Según lo que ha dicho el propio Mancuso y ahora Osorio, los paramilitares obligaban a las familias de campesinos vender las tierras a precios irrisorios y luego el que giraba los cheques era el Fondo Ganadero de Córdoba con destino a la misma familia Castaño en cabeza de Sor Teresa Gómez, quién cerró el robo a través de la fundación FUNPAZCOR.

Otro de los puntos neurálgicos en las nuevas declaraciones es lo dicho sobre el gobierno de Álvaro Uribe y el ex Fiscal Mario Iguarán. Según Osorio, quien fue nombrado gobernador de Córdoba por Uribe para 2007, Lafourie actuaba como emisario de ese gobierno y recomendaban la elección de Iguarán pues su actuación podría ser más favorable a los intereses de los paramilitares.

“Allá llegamos y después de los saludos protocolarios, enseguida Lafaurie le dijo en términos amigables: Mono, yo vengo de parte del Gobierno nacional, vengo de parte de Sabas Pretelt de la Vega. Ellos consideran que el fiscal General de la Nación debiera ser Mario Iguarán y no Jorge Pretelt, porque Mario Iguarán será mucho más benévolo para ustedes porque él conoce muy bien la ley de Justicia y Paz que él mismo ayudó a construir”

Otra de las investigaciones que se deberían desprender son los nombramientos de Iguarán en su paso por la Fiscalía, ya que según Osorio Cabal fue nombrada en la oficina de relaciones internacionales de la Fiscalía como el pago de un favor para Lafourie, por sus gestiones con los paramilitares, es decir que habría, por lo menos, prácticas clientelistas en esa administración.

“El cual me llamó y me dijo que estaba en mi correo y yo lo mandé a bajar con mi hijo. Al revisarlo someramente me di cuenta de que había una cantidad de nombres de miembros de la Corte Suprema de Justicia, donde aparecían sus teléfonos celulares, sus amigos políticos, sus amigos personales, su dirección y otros datos con el fin de agilizar que pudiesen ser ubicados”