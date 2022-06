Asesores de Rodolfo Hernández interrumpieron entrevista internacional, ¿casi la embarra?

Asesores de Rodolfo Hernández impidieron el desarrollo de entrevista con el candidato presidencial. Fotografía Telemundo News.

Tras conocerse el resultado de la primera vuelta presidencia, Rodolfo Hernández se negó a participar de los debates políticos con su contraparte, Gustavo Petro. Según el candidato, estaría en redes sociales y medios de comunicación para difundir su plan de gobierno, sin embargo, muchas de esas apariciones han generado indignación y han develado sus verdaderas intenciones.

Aunque el aspirante cuenta con respaldo de los partidos tradicionales y del uribismo que cambió las sedes de campaña de «Fico» por la de «Rodolfo», muchas de sus propuestas son muy cercanas a propuestas machistas, clasistas y xenofóbicas, que dejan en entredicho y cuestionan el conocimiento y la transparencia del candidato.

Ahora, la atención se centró en una entrevista realizada al político “anticorrupción” por parte del medio estadounidense, Telemundo News. Dicho espacio se llevó a cabo este jueves 9 de junio, y en el, Hernández habló de un supuesto plan de asesinarlo y las cifras de las encuestas en Colombia, hasta que sus asesores aparecieron y también tuvieron el protagonismo.

El periodista Rogelio Mora, se refirió al proceso judicial por corrupción que enfrenta Rodolfo, a lo que el investigado iba a responder que no ha sido solo uno, sino 200 y fue interrumpido abruptamente por una de sus asesoras:

Rogelio: Uno de los lemas de su campaña es ir contra la corrupción, y sin embargo usted está enfrentando un proceso judicial que comienza el 21 de Julio por celebración de contratos indebidos, ¿nos podría hablar de eso para que la gente sepa?

Rodolfo: Mire Rogelio, no me metieron 1, 200 proceso, 200 procesos.

Fuera de cámara se escuchaba a la asesora decir que el tiempo ya se había agotado, hasta que finalmente irrumpió en el set retirando al candidato, a lo que Mora respondió que se le permitiera concluir para no dejar una idea suelta.

Vea la entrevista AQUÍ.

¿Preguntas de periodistas no son del gusto de los asesores de Rodolfo Hernández y el mismo candidato?

“Yo no debo nada, tengo el alma limpia, pues contestemos. Total de que usted no puede pretender, Rogelio, hacerme esa pregunta para desprestigiarme cuando yo lo que he hecho es servirle. Tengo el alma limpia, yo no me robado un peso, ni nunca me lo robaré”, fue lo que finalmente respondió Rodolfo al corresponsal de Telemundo.

En varias ocasiones los periodistas han intentado dialogar con el candidato, quien responde de manera agresiva e incluso cuestionando la labor de los y las comunicadoras. Medios nacionales de alcance masivo han registrado la indignación del candidato cuando se le formulan preguntas que tienen que ver con las propuestas de su campaña, las acciones que haría en caso de ser presidente, y sobre todo, en relación a su insignia anticorrupción.

Hace pocos días, varios periodistas rechazaron el “regaño” que les hizo el equipo de comunicaciones de Hernández, por difundir las afirmaciones del mismo candidato en el que hablaba de un aumento de la jornada laboral. La prensa del “ingeniero” invitó a no mover contenidos de carácter “petrista”.

#EleccionesColombia | Tras la difusión de un vídeo en el que Rodolfo Hernández habla de extender las jornadas laborales, periodistas señalan que existen “presiones”de esa campaña. “Presión sobre la prensa nacional e internacional o simple arrogancia?”: comentó @pazmariani. pic.twitter.com/KLQFdewsIv — Contagio Radio (@Contagioradio1) June 7, 2022

Esta no es la primera vez que algunos periodistas manifiestan inconformidad con el trato de Hernández y expresan que no se imaginan los cubrimientos en caso de que el sea presidente.

Desde el chat de comunicaciones de la campaña de @ingrodolfohdez cuestionan la idoneidad de la prensa nacional e internacional, aduciendo que se deja llevar por «la desinformación que está generando el petrismo». Si es así de candidato, ¿qué esperar si llega a la presidencia? — Vladdo ☮️ (@VLADDO) June 7, 2022

Más Reacciones

Periodista de @Telemundo @RogerMoraTagle preguntó al @ingrodolfohdez por el caso de corrupción de Vitalogic. Pasaron 2 cosas:



1 Los asesores detienen la entrevista

2 Hernández dice que la pregunta busca desprestigiarlo



Cuestionar, según el lema rodolfista, es desprestigiar. — Espinosa (@EspinosaRadio) June 10, 2022

Otras noticias:

ELN confirma que nunca tuvo secuestrada a la hija de Rodolfo Hernández

Pacto Histórico había denunciado amenazas y «Chuzadas» desde Septiembre de 2021