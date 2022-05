«La verdad nuevamente se la han llevado» Víctimas de Otoniel

En una sentida carta, publicada este 5 de Mayo, las víctimas y organizaciones sociales que hacen parte de la colectividad «Somos Génesis» expresaron su inmenso dolor por lo que llamaron «la extradición de la verdad», un derecho que trataron de defender con la solicitud de suspensión del procedimiento que, en últimas, fue negado por el Consejo de Estado.

En la carta las comunidades señalan que para el Estado, los gobiernos y la clase política, las víctimas siempre han sido material que es usado cuando conviene y sus derechos nunca han sido garantizados, a pesar de que las leyes así lo enuncien, pues han primado los intereses políticos por encima de la posibilidad de restauración de los daños causados por los armados.

Somos Génesis también hizo énfasis en que los organismos de justicia y las propias leyes no conocen de derecho, pues intentaron por todos los medios posibles y ante todos los tribunales, que se garantizaran las posibilidades de que las víctimas accedieran a la verdad de Otoniel, lo cual no fue permitido mientras estuvo detenido en Colombia, y aún peor será desde su centro de reclusión en EEUU.

Las víctimas también llamaron la atención sobre sobre las verdades de Otoniel y aquellos sectores a los que favorece el silencio que significa la extradición. Aseguran en la comunicación que pudieron más los intereses políticos, las decisiones apresuradas de la jusiticia o por presiones de ciertos sectores políticos, que la súplica de cientos de personas que esperaba saber por qué los desplazaron, quiénes asesinaron a sus familiares o dónde están sus desparecidos.

«Ya lo vivimos en 2008 con las extradiciones. La verdad se silencia, la verdad desde allá es menos viable. Mucho se queda allá en agencias de ese país, las victimas no tenemos acceso, las virtualidades son más distancia de la verdad real, ya lo vivimos y ya lo sabemos. Nosotros les pedimos suspender, como lo han hecho con otros casos, esa extradición. Todo fue oídos sordos. Las víctimas no somos importantes. La paz desde la verdad en realidad no es una convicción institucional. Las victimas somos de quitar y poner. Pedimos solo ¡SUSPENDER!»