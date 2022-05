Rodrigo Tovar Pupo «Jorge 40» llama a un acuerdo sobre lo fundamental en el «manifiesto del preso político»

Un documento, conocido este 13 de mayo, titulado «Manifiesto del Preso Político», Rodrigo Tovar Pupo, conocido con el alias de «Jorge 40», ex jefe de las AUC, expresa su interés de que los candidatos y candidata presidenciales se comprometan en lo que llamó, un acuerdo sobre lo fundamental, para que se cierren las divisiones que, según él, impiden que el país avance en unidad.

El manifiesto, compartido desde la cárcel en la que se encuentra recluido, asegura que los candidatos actuales a la presidencia tienen la oportunidad de hacer una «convocatoria nacional sin exclusiones» para que se pueda llegar a un «acuerdo sobre lo fundamental» en un ejercicio que sería similar al de la constituyente de 1991 impulsada por los acuerdos de paz con el M-19.

Otra de las sentencias que llaman la atención del «Manifiesto del preso político» es en la que Tovar Pupo asegura que en caso contrario a el acuerdo nacional, no habría futuro para ninguno de los actores armados presentes en la guerra en Colombia, no para la población que padece el conflicto pues este sería un punto de quiebre en la historia.

De no establecerse este liderazgo refundacional NO HABRÁ FUTURO ni para los ex ni las actuales y diferentes Federaciones Regionales de Autodefensas; ni para los ex y actuales y diferentes divisiones de las FARC; ni para el ELN; ni para las fracciones remanentes del EPL; ni para el narcotráfico, blindado a los métodos exclusivamente represivos; ni para los grupos organizados» llamados ‘oficinas’; ni para el fin real del conflicto armado. NO HABRÁ MODO para que el Estado cumpla con su fin fundamental de protegernos, asegurarnos un orden público y garantizarnos estabilidad como Nación.»

Manifiesto