Polémico pedido del ELN para que el Gobierno entregue recursos para su financiación

La petición fue hecha por su máximo comandante, Antonio García, por medio de una columna de opinión titulada “interrogantes sin resolverse”, publicada en su página web. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que este asunto no se tocó en las negociaciones.

Por Redacción Contagio Radio.

Bogotá. La petición del ELN sobre recibir recursos para sostenerse durante el cese al fuego la hizo su máximo comandante, Antonio García, por medio de una columna de opinión titulado “interrogantes sin resolverse”, publicada en su página web. García lanzó una dura puya de primerazo en la que aseguró que “no es buen indicador para el proceso de paz que, apenas iniciando, ya estemos ante incumplimientos por parte del Gobierno”.

Tras el polémico reclamo el negociador de la delegación del Gobierno, José Félix Lafaurie, aseguró que el tema no se ha debatido en la Mesa y que, desde su perspectiva, está lejos de cumplirse. “Este es un tema que tiene que manejar el gobierno de Colombia. Es un tema que no se ha conversado en la mesa y, como no se ha conversado, es absolutamente ajeno a los delegados del Gobierno”, dijo Lafaurie.

Por su parte el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que este tema del financiamiento durante el cese al fuego es un asunto que no se tocó en la mesa de negociación.

Asimismo el artículo dice que “El Gobierno firmó en la mesa un acuerdo donde se comprometió a retirar de la lista de los grupos armados organizados al ELN. Dicho compromiso debía haberse cumplido antes de finalizar junio de 2023. Este incumplimiento coloca en unas condiciones jurídicas y políticas que afectan el proceso de paz”.

En esa frase puntual del “incumplimiento”, el comandante del ELN le critica al Gobierno Petro que no los haya sacado de los listados de Grupos Armados Organizados, GAOs, aún cuando se había comprometido a hacerlo para junio de 2023. Es de resaltar que el Gobierno ha emitido resoluciones y comunicados en los que le reconoce su estatus político y hasta pide tratar al ELN con respeto.

En la comunicación, el cabecilla denuncia operaciones paramilitares en varias regiones del país: Chocó, Bajo Cauca antioqueño, nordeste antioqueño y sur de Bolívar, como una estrategia del Estado para sembrar temor entre las comunidades y expandir el control de las transnacionales para adelantar megaproyectos.

Igualmente, menciona a manera de reclamo que aún no haya verificadores internacionales “reales y concretos para garantizar el financiamiento de los combatientes del ELN”.

Pese a este ambiente agitado, se espera que el cese bilateral arranque con todas las medidas y con verificación internacional a partir del próximo 3 de agosto.