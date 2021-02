Nunca más niños, niñas o adolescentes en la guerra: Día de las Manos Rojas

Cada 12 de febrero se conmemora el Día de las Manos Rojas en rechazo a la vinculación de niños, niñas y adolescentes a la guerra. Diferentes d sociales, comunitarias y políticas hacen cada año un esfuerzo conjunto para la sensibilizar al mundo con respecto al uso, reclutamiento y hechos violentos contra menores en la guerra.

Esta iniciativa surgió a propósito de la firma del Protocolo de la Convención sobre los Derechos de niños en conflictos armados, que entró en vigor el día 12 de febrero del 2002.

La Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (Coalico) publicó un comunicado respecto al Día de las Manos Rojas, instando «a todos los actores corresponsables, en particular al Estado colombiano, a trabajar por un país en el que el Pacto por la prevención para la no repetición de violaciones contra niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado y violencias relacionadas sea un objetivo común y el compromiso constante por la vigencia de los derechos de la niñez y la adolescencia».

«Las debilidades [del Estado] siempre, siempre son el orden

público. Por allá está la presencia de actores armados ilegales,

entonces. Dos, las vías. Las vías pueden traer desarrollo como

pueden traer, de pronto, factores que agravan el conflicto armado. No hay un esfuerzo institucional en el que el gobierno

diga bueno vamos a implementar una política de prevención

de reclutamiento (…) niño con hambre no estudia; niño que le queda la escuela a tres horas, no estudia, niño que no tiene el cuaderno para escribir, no estudia. Sencillo, un niño que se levanta, lo primero que ve

es montaña y guerrilla, o en su defecto montaña y Ejército, pero

igual no va a ver más.«

Testimonio, dentro del informe Una guerra sin edad, del Centro de Memoria Histórica