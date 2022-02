Niño indígena de 10 años fue herido con arma de fuego y presuntamente por la Fuerza Pública

Niño indígena, Elio Aldair Niasa. Fotografía cortesía.

En las últimas horas, CONTAGIO RADIO, conoció una grave denuncia de la comunidad indígena del Resguardo La Italia de Oro en Puerto Asís, Putumayo. De acuerdo a los testimonios, un niño indígena de 10 años habría sido víctima de un impacto de bala atribuible a la Policía Antinarcóticos.

Se trata del pequeño, Elio Aldair Niasa, quien fue herido en medio de un accionar violento de la Policía Antinarcóticos. De acuerdo al el gobernador indígena, Elacio Yagarí el hecho se presentó tras la incomodidad de las comunidades con la presencia policial, “la discusión se dio por no reconocernos como resguardo, luego sonaron disparos, hirieron al niño Elio Aldair Niasa», expresó.

Luis Fernando Yagarí, líder del Resguardo La Italia, dialogó con este medio y confirmó que la Fuerza Pública arremetió en contra de la comunidad, en la que habían otros niños y niñas. Según su testimonio, la comunidad se reunió frente a los uniformados exigiendo que se respetara su autoridad territorial y se presentará una orden del Ministerio con el aval étnico y no únicamente una orden ministerial y presidencial que violará sus derechos.

«Llegó la Policía Antinarcóticos a la zona del Resguardo en helicópteros, bajaron y al bajar ellos, nosotros corrimos a defender, a poner en previo conocimiento que esto es una zona indígena. El Ministerio no podía llegar acá al territorio, nosotros dijimos que ellos como Fuerza Pública no podían estar en el territorio, tienen que tener una orden del Ministerio de etnia. No es primera vez que llegan al territorio a agredirnos física y psicológicamente, ya con estás son cuatro veces que nos han venido a atropellar a la comunidad».

Luis Fernando Yagarí, líder Resguardo La Italia.