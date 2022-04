«Muy poco se dice de los dramas humanos»: Víctor de Currea, corresponsal de Contagio Radio en Ucrania

Víctor de Currea, corresponsal de Contagio Radio en Ucrania. Fotografía tomada de Nodal.

El conflicto armado entre Ucrania y Rusia sigue acaparando la mirada de todo el mundo, y no es para menos, las vulneraciones al DIH (Derecho Internacional Humanitario) y los Derechos Humanos, las repercusiones económicas, sociales, políticas, entre otras, han hecho que países del cono sur también se pronuncien al respecto.

Víctor de Currea Lugo, médico, profesor universitario, escritor y periodista, ha sido el corresponsal especial que Contagio Radio ha enviado directamente a Ucrania, para traer a todas y todos ustedes información de primera mano.

Víctor ha sido reconocido por su conocimiento y análisis dentro del conflicto armado internacional y por supuesto el mismo conflicto colombiano. Actualmente se encuentra en Rumania, un país vecino que ha jugado un papel clave respecto al refugio de los y las desplazadas ucranianas que ha entrevistado Víctor.

« La guerra en Ucrania Parece ser un asunto de geopolítica o de debates militares, pero muy poco se dice de los dramas humanos . Y cuando uno habla con personas refugiadas lo que se encuentra es que hay también los sesgos típicos que tienen los seres humanos frente cualquier información, donde aparecen por supuesto las cosas que quieren y las cosas que rechazan. Es decir, las voces de las víctimas hay que respetarlas, por supuesto, pero no podemos dejar de triangular lo que dicen y puede ser que en eso se cuele también la mentira, las fake news (noticias falsas) y la publicidad política que aparece. En todo caso, lo que sí es innegable es el drama que produjo para los refugiados, para las personas que estaban viviendo en Ucrania tener que abandonar su casa. Encuentro algunos elementos importantes, uno de ellos es que la negación estuvo ahí, muchas de las personas entrevistadas no querían aceptar la guerra como una realidad (…) Por ejemplo una de ellas, cayó una bomba en su casa vecina y entendió que la guerra era real, siempre lo negó por esa condición humana de estar en shock».

De Currea también destacó el papel de Rumania, como un país vecino que ha sido directamente implicado en el desplazamiento, pues se convirtió en el albergue de muchas familias que le huyen a la guerra.

«Los rumanos suelen decir acá que, no eran muy amigos de los ucranianos, no que fueran contrario sino simplemente que eran vecinos desconocidos y ahora han empezado a conocerse en medio de la guerra y los ucranianos, las personas que entrevisté de Ucrania, están muy sorprendidos de lo bello que ha sido Rumanía no tanto por la belleza de su país, que lo es».