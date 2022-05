Min Hacienda no ha girado los recursos para contratar la auditoría internacional al proceso electoral

El Senador Armando Benedetti denunció que no se ha contratado la auditoría internacional para las elecciones presidenciales, a pesar de que fue una exigencia de todos los partidos políticos para garantizar que no se presenten las fallas que quedaron en evidencia en las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, en las que no se contabilizaron cerca de un millón de votos, la mayoría a favor del Pacto Histórico.

Según el jefe de campaña del candidato Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos a la Registraduría para que se haga la contratación de la empresa que debería realizar la auditoría, pero también para la expedición de las nuevas cédulas, afectando el derecho al voto de los llamados «primivotantes» es decir las personas que recién cumplieron 18 años.

Hoy no está la auditoría internacional para las elecciones presidenciales ni las cédulas nuevas y es porque @MinHacienda no ha girado los recursos. No hay garantías para la democracia. — Armando Benedetti (@AABenedetti) May 12, 2022

La partida que debe destinar el Min Hacienda es de $3.277.248.189 y ya fue aprobada desde el pasado 2 de Mayo según lo afirmó el Magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez Casas. Sin embargo el dinero no ha sido girado cuando faltan cerca de 17 días de la contienda electoral.

Además, hay alarmas encendidas en los diversos sectores políticos, pues por una parte se teme que la extrema derecha, en cabeza de Iván Duque, pueda emprender acciones en contra de la voluntad de los votantes como lo han advertido varios periodistas y analistas.

En caso de que el candidato Gustavo Petro gane las elecciones, se podría desatar una oleada de desconocimiento que también pondría en riesgo las instituciones, por ello la contratación de la auditoria internacional es de extrema urgencia y también porque se hizo un compromiso de gobierno con todos los partidos políticos después de la evaluación al proceso electoral del 13 de marzo.

