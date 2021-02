De 310 líderes sociales asesinados en 2020 el gobierno solo reconoció 66

Cifras causan preocupación en Colombia, a tan solo unos días de que termine el segundo mes de este 2021 ya se registraron más de 20 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos. Según el último informe de Indepaz ( Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz) cada dos días asesinan a un líder social.

Adicionalmente, han sido asesinados firmantes del acuerdo de paz y se han presentado 14 masacres con 55 víctimas fatales en 13 municipios del país.

Por otra parte el Gobierno Nacional informó el día de hoy que las cifras de los líderes sociales asesinados el año pasado corresponde 66 personas, cifra que no concuerda con los 310 casos que registró Indepaz en 2020.

Además la organización insiste en la importancia de tener en cuenta en los 840 líderes y 131 lideresas que han sido asesinados desde 2016 después de la firma del Acuerdo con las Farc.

Varios sectores de opinión señalan que el gobierno no reconoce la magnitud de los hechos, lo cual se evidencia en una de las reacciones por parte de Nancy Patricia Gutierrez que aseguró que se está protegiendo a la mitad de los líderes del país.

Según Indepaz no hay una acción concreta por parte del gobierno para que cesen los crímenes contra los líderes y lideresas en Colombia, incluso afirma que existen muchos casos donde los hechos no han sido esclarecidos.

“Este 2021 ha empezado de manera trágica… Sigue la violencia desbordada, no hay un replanteamiento suficiente, se requieren medidas de urgencia, que funcione la política y se atienda la emergencia humanitaria que se está presentando, de una manera real no con formulas repetidas que no tiene resultados”.

Camilo González, director de Indepaz.