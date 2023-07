Gustavo Petro designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz

La designación del exjefe paramilitar extraditado en 2008 en este cargo se da para contribuir a cerrar el proceso de paz que hubo entre estas estructuras criminales y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, indicó el mandatario en su cuenta de twitter.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. El presidente Gustavo Petro informó, a través de Twitter, que el exlíder paramilitar detenido en Estados Unidos Salvatore Mancuso fue designado por su gobierno como “gestor de paz”.

Según Petro, la designación del exjefe paramilitar extraditado en 2008 en este cargo se da para contribuir a cerrar el proceso de paz que hubo entre estas estructuras criminales y el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. El mandatario considera que Mancuso puede ser clave para poder ayudar a terminar el ciclo de violencia que se desató durante años en varias zonas del país.

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado, recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo; muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados

La decisión del presidente Petro se da luego de una solicitud de la directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, Luz Janeth Forero, que le solicitó al Gobierno nacional definir y activar las condiciones bajo las cuales Mancuso podría colaborar con ese organismo para entregar su información sobre víctimas de desaparición que habrían sido inhumadas en territorio de Venezuela.

Mancuso se comprometió a entregar la información a la Ubpd para avanzar en la búsqueda de restos al otro lado de la frontera y en Norte de Santander. El jefe del bloque Catatumbo confesó en una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que tuvo conocimiento de víctimas que fueron enterradas en el territorio extranjero.

Según dijo Mancuso en la JEP, “la orden de desaparecer a estas personas vino de la fuerza pública” porque no podían mostrar resultados en seguridad con la aparición de muertos en su jurisdicción. La solución fue solicitarle a sus paramilitares aliados que ocultaran los cuerpos, por lo que, en Norte de Santander, “unas víctimas fueron arrojadas al río, en la frontera, pero miembros de autodefensas ingresaron y dejaron fosas en Venezuela”.

Figura del gestor de paz

La figura del gestor de paz se basa en la Ley de Justicia y Paz, que fue el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares, así como el Decreto 1175 de 2016 que reglamentó la categoría. El nombramiento conlleva la solicitud a las autoridades judiciales de la suspensión de las órdenes de captura, pero no suspende los procesos penales que se sigan en contra de la persona designada.

“Por medio de esta figura se podrá solicitar a las autoridades judiciales competentes la suspensión de la medida de aseguramiento, de pena o solicitar la pena alternativa en contra miembros o exmiembros de grupos armados organizados al margen de la ley. Sin embargo, la designación no suspende o pone fin en ningún caso a los procesos judiciales y los gestores tendrán que responder a las autoridades competentes en caso de ser requeridos. La designación no se trata de una amnistía o un indulto”, señala el instructivo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

No hay un tiempo definido para la suspensión de la medida de aseguramiento u órdenes de captura en contra de la persona nombrada con gestor de paz, tampoco salarios definidos. Estos deberán utilizar ese tiempo para las tareas asignadas con reportes periódicos a las autoridades correspondientes.

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a la decisión del presidente Petro y señaló que deberían darle el mismo estatus a otros exparamilitares. “El proceso de mi Gbno desmovilizó, aprox/, 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el Pte lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación. Deberían dar el mismo status a otros como Jorge 40, con 19 años de cárcel. Advierto, no lo conozco. A ninguno le he pedido ni le pediré que me favorezcan”, escribió.